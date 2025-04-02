Какие гарантии безопасности США могут предоставить Украине: Зеленский перечислил пункты

США не хотят присутствовать "на земле", однако этот вопрос находится на повестке дня

Список гарантий безопасности в том или ином виде, которые Соединенные Штаты могут предоставить Украине, достаточно велик. Президент США Дональд Трамп был ознакомлен с тем, какой вклад в будущую безопасность Украины он может внести.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Он отметил, что Вашингтон не говорил о присутствии своего сухопутного контингента в Украине, но этот вопрос остается на повестке дня.

Украина хочет получить от США следующую помощь в обеспечении ее безопасности после потенциального прекращения войны:

Глубокая разведка, обмен данными и спутниковая связь;

Предоставление, разработка и реализация новых военных технологий;

Инвестиции в украинское оборонное производство;

Присутствие в небе, включая вопросы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Тематику защиты неба я лично проговаривал с президентом Трампом. Я ему говорил, что для меня это тоже присутствие. Если мы можем тотально закрыть небо Украины системами Patriot — для меня это очень серьезный вклад США в гарантии безопасности", — отметил Зеленский.

Отметим, по словам украинского президента, в ближайшее время Киев будет принимать первую встречу стран, готовых разместить на украинской территории миротворческий контингент в случае потенциального прекращения войны между Украиной и российским режимом. Она состоится 4 апреля, договоренность о проведении встречи была заключена во время третьего саммита "коалиции желающих".

Ранее "Телеграф" писал о том, что попытки Франции и Великобритании убедить европейских партнеров в необходимости отправки военных сил в Украину пока не нашли широкой поддержки. Лидеры стран Европы не спешат брать на себя обязательство по участию в такой миссии.