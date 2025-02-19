Идеального решения не будет. В чем сложность переговоров о мире в Украине

Киев может согласиться на прекращение огня, но со своими оговорками

Украине следует не только показывать свою неуступчивость в принципиальных для нее вопросах, как это было на переговорах в Мюнхене, но и напоминать союзникам о "красных линиях", через которые Киев также не может переступить.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он объяснил, о чем именно идет речь.

— Очень правильно, что украинская сторона демонстрирует жесткость, что мы не будем уступать в определенных вещах. И с точки зрения того, что мы не будем подписывать то, что может разрабатываться без нас, это правильно, — говорит политический эксперт.

А "красной линией" станет признание оккупированных территорий россиянами.

— Это очень жесткая позиция, и она должна постоянно проговариваться, — подчеркивает политолог. — Нас могут "нагибать" и требовать в той или иной форме признать, что эти территории – российские. Мы можем согласиться на прекращение огня, но как и с Крымом (оккупированным Россией более 10 лет) мы его не признаем российским, так и с другими оккупированными территориями.

Коснувшись вопроса гарантий безопасности Украины, Владимир Фесенко подчеркнул, это будет одна из самых сложных проблем.

— К сожалению, тут не будет идеального решения, и тема НАТО, скорее всего, будет закрыта. Поэтому Зеленский сейчас активно продвигает тему совместных вооруженных сил Европы, и это тоже правильно. Но придется убедить американцев, что они должны сохранить долю своей ответственности за безопасность Украины. Это будет очень непросто, но над этим нужно работать, — подытожил глава "Пенты".

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, что не столько с европейской "оборонкой".