"Черный" айфон: сколько теряет государство из-за контрабанды Apple в Украине

Между тем, нелегальные ритейлеры лишь расширяют сети.

В Украине контрабанда электроники приобретает угрожающие масштабы. Ежегодно государственный бюджет теряет около 20 млрд грн, и половина этих денег из-за нелегального ввоза техники Apple.

По словам главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это касается в основном ценной техники американского бренда и не только.

Речь идет о среднем и дорогом сегменте. На дешевом сегменте уклонения минимальны. председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев

Схемы очень просты, их даже не скрывают, более того — магазины рекламируются. В частности, он напомнил, что в прошлом году открывались дела против известных магазинов, среди которых "Ябко" и "Яблука" изымали продукцию, но никаких приговоров до сих пор нет. При этом сеть развивается, открывает новые точки продаж. Среди способов избежать учета: продажа без чеков, завоз товаров контрабандой, дробление крупного бизнеса на физических лиц (ФЛП).

Они работают без оформления продукции, хотя обязаны показывать всю цепь перехода товаров от таможни к последней кассе. Они не бьют чеки, продают "в черную", везут контрабандой товар, измельчаются на ФЛПов председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев

Названные сети далеко не единственные, к кому есть вопросы по теме контрабандной электроники и других товаров. Работу по противодействию начали в сентябре 2024 года, но, как констатирует Гетманцев, положенных результатов пока не видно.

Ранее "Телеграф" рассказывал детали работы налоговой по магазинам "Ябко" и "Яблоки". Были привлечены несколько сотен ФЛП и, в общем-то, это не первые налоговые скандалы с компаниями.