Канадцы требуют лишить Маска гражданства. Петицию подписали более 165 тысяч человек

Соратник Трампа делал враждебные заявления в сторону Канады

Более 165 тысяч канадцев подписали петицию с призывом лишить миллиардера Илона Маска, близкого к президенту США Дональду Трампу, гражданства Канады. Его обвиняют в действиях, противоречащих национальным интересам страны.

Автор петиции – Квалия Рид, писательница из Британской Колумбии (провинция в западной части Канады). Обращение поддержал член парламента от Новых демократов и откровенный критик Маска Чарли Ангус.

Петиция была подана 20 февраля, в ней отмечается, что связь Маска с Трампом делает его "членом иностранного правительства, пытающегося уничтожить суверенитет Канады". Квалия Рид просит премьер-министра Канады Джастина Трюдо немедленно забрать канадский паспорт Маска и лишить его гражданства.

Откуда у Маска гражданство Канады

Маск родился в Претории в Южно-Африканской Республике. Однако у него три гражданства — ЮАР, США, Канада. Канадское гражданство он получил благодаря своей матери, родившейся в Реджайне (столица и второй по численности населения город канадской провинции Саскачеван).

Враждебные заявления Маска в сторону Канады

Еще до своей инаугурации президент США Дональд Трамп призвал Канаду стать новым штатом Америки. По словам Трампа, США "больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые Канаде для выживания". Он добавил, что если бы Канада объединилась со США, налоги значительно снизились бы, а сама страна "была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, постоянно ее окружающих. В то же время это была бы отличная нация". Эта идея настолько увлекла Трампа, что он начал публиковать в соцсетях карту с Канадой в составе США.

После этого Маск начал публично унижать Джастина Трюдо, называя его "девочкой". Он также выразил неуважение ко всей Канаде, назвав ее главу "губернатором".

Как сообщал "Телеграф", Джастин Трюдо заявил, что угроза Трампа аннексировать Канаду является реальным риском для страны. Он считает, что Трамп действительно хочет сделать Канаду "51-м штатом" и к его заявлениям следует относиться серьезно.