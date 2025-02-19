У Папы Римского обнаружили серьезную болезнь. СМИ узнали, что он приводит в порядок свои дела

Главе католической Церкви 88 лет и еще в молодости ему удалили часть легкого

Папа Римский Франциск заболел двусторонней пневмонией, его состояние медики оценивают как "сложное". Понтифик, по слухам, чувствует близкий конец и упорядочивает свои дела.

В вечернем пресс-релизе пресс-службы Святого Престола 18 февраля сообщалось, что, несмотря на серьезную болезнь, Франциск "остается в хорошем настроении", пишет Vatican News. Понтифик был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, однако его состояние не стабилизировалось и болезнь прогрессирует.

"Лабораторные исследования, рентген грудной клетки и клиническое состояние Святейшего Отца продолжают представлять сложную картину", — говорится в сообщении.

В Ватикане добавили, что у Папы Римского полимикробная инфекция, возникша на фоне бронхоэктаза (расширение стенок больших бронхов с их последующим воспалением и разрушением) и астматического бронхита. Болезнь требует использования кортикостероидов и антибиотиков, что делает лечение более сложным.

В пресс-службе добавили, что во вторник Папа принял Евхаристию, отдыхал, молился и читал. Понтифик поблагодарил за поддержку и попросил молиться за него.

Politico пишет со ссылкой на собственные источники, что, по слухам, Папа Франциск готов к тому, что болезнь станет для него смертельной. Мужчине 88 лет и еще в молодости ему удалили часть легких. Нынешнее заболевание сопровождалось сильной болью и понтифик в личном разговоре выразил уверенность, что "на этот раз не выйдет".

Один из собеседников добавил, что сначала Папа не хотел ехать в больницу, но ему четко сказали, что он рискует умереть, если этого не сделает. После этого он согласился на госпитализацию.

Также по словам источника издания, что из-за ухудшения здоровья Франциск в течение последнего месяца упорядочивает свои дела. Он также назначает ключевые должности людей, которые ему симпатизируют и разделяют его прогрессивные и порой скандальные решения.

Как Папа Франциск относится к войне России против Украины

Как известно, Папа неоднократно огорчал украинцев призывами примириться с россиянами, называя наши народы "братьями" и объединяться с ними, что трудно даже представить в свете того, что РФ творит в Украине. Понтифик порой в своих речах сочувствовал украинцам, однако не возлагал ответственность за страдания людей на настоящего виновника — Россию. Франциск выражал восхищение русским народом и культурой. В то же время следует отметить, что Ватикан активно участвует в деле освобождения украинских пленных, как военных, так и гражданских.

Как сообщал "Телеграф", Папа Римский в январе этого года заявил, что усматривает "обнадеживающие сигналы" в процессе урегулирования войны в Украине. Он надеется на ее завершение в 2025 году.