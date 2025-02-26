Надо было не отправлять оружие Украине: сын Трампа оскандалился заявлением

Сын Трампа считает, что правильнее было бы поддержать Россию

Президент США Дональд Трамп известен своими резкими заявлениями в адрес Украины, но его сын, Дональд Трамп-младший, пошел еще дальше. Он заявил, что США стоило бы помогать оружием не Украине, а России.

Об этом он сказал в эфире подкаста Triggered. Сын президента США заявил, что Россия обладает ядерным оружием, богатыми ресурсами и огромной территорией, тогда как в Украине якобы "бегают радиоактивные собаки" после Чернобыльской катастрофы.

По словам Трампа-младшего, любой человек " в трезвом уме" должен быть на стороне Москвы.

"Я, честно говоря, не могу представить, что кто-то в здравом уме изберет Украину как союзника, когда другим вариантом является Россия. США должны были отправлять оружие России", — сказал сын президента.

Также на своей странице в социальной сети "Х" (бывший "Твиттер" — Ред.) он написал, что война между Россией и Украиной "очень мало значит для США", а потому на нее нужно "перестать тратить деньги". В своем посте он упомянул слова отца о якобы 350 млрд долларов для Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что власти Украины принялись меряться рейтингами Зеленского и Трампа.