Макрон бросает вызов Трампу: как во Франции реагируют на речь своего президента

Пока США под руководством Трампа отходят от привычной политики, у ЕС встает вопрос о лидерстве.

В среду, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации. Речь, которую посмотрели более 15 миллионов зрителей, касалась, прежде всего, войны в Украине, российской угрозы, нависшей над Европейским континентом, и политики новой администрации в США.

Что стоит по словам президента, и как их восприняли в самой Франции — далее в материале "Телеграфа".

"Мир не может быть достигнут любой ценой и под диктатом России. Мир не может означать капитуляцию Украины. Не может означать ее крах", — заявил Макрон.

Тайминг выступления, которое некоторые уже называют историческим, не случаен. Обращение французского президента прозвучало в преддверии внеочередного заседания Европейского Совета в Брюсселе, посвященного поддержке Украины и защите Европы.

"С тех пор как Дональд Трамп решил отойти от поддержки Украины и определенным образом Европы, Эммануэль Макрон как никогда раньше отстаивает свое видение гораздо более сильной европейской обороны и суверенитета ЕС, независимого от других крупных государств", — анализирует издание Le Temps.

Среди прочего Макрон снова поднял вопрос о развертывании европейских войск в Украине — для этого предварительно 11 марта он проведет встречу начальников штабов стран, готовых к такому шагу.

Макрон подчеркнул, что будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне или Москве. Анонсировал значительное увеличение военных расходов европейскими союзниками и "масштабное совместное финансирование" для закупки и производства современных боеприпасов, танков, других видов оружия.

Что важно: Макрон начал дискуссию о защите союзников в Европе посредством "ядерного сдерживания" Франции. Тем самым он повторил исторический призыв вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предложившего расширить действие "ядерного зонта" британцев и французов на Германию. Однако Макрон подчеркнул, что любое окончательное решение по ядерному оружию "останется исключительно в руках" французского президента.

К слову, стратегическая конкуренция и даже неприязнь, которая долгие годы существует между Берлином и Парижем, может наконец подойти к концу, знаменуя "перезагрузкой франко-германского двигателя в сердце ЕС".

"Господин Шольц, а до него в определенной степени и Ангела Меркель, практически отказывались сотрудничать с Эммануэлем Макроном, который бесконечно кипит идеями о том, как можно превратить континент в "Европу как силу", как правило, за счет Германии.

Господин Мерц, атлантист, явно шокированный пренебрежительным отношением Америки к Европе, выглядит готовым к сотрудничеству со своим французским коллегой. Их разделяют 22 года в возрасте и еще больше сантиметров в росте. Однако у них много общего", — описывало издание The Economist.

Но вернемся к речи Макрона. Во многом слова президента были направлены французам, ведь новые инвестиции в оборону потребуют мобилизации как частных, так и государственных средств, однако, без повышения налогов, пообещал Макрон. Он призвал все политические, экономические и профсоюзные силы страны искать свежие решения, "соответствующие новой реальности".

Ранее на этой неделе лидер Франции призвал европейцев резко увеличить ежегодные расходы на оборону до более чем 3% ВВП (при установленном минимальном показателе в 2,5%, которого достигли не все союзники).

При этом у самого Макрона мало пространства для действий по вопросам, связанным с расходами и налогами, поскольку он не имеет поддержки большинства во французском парламенте. К слову, сейчас в Национальной ассамблее Франции ни у одной партии нет абсолютного большинства, поэтому правительство опирается на коалицию различных политических сил при принятии того или иного решения.

Но выступление президента в среду несколько усилило его позиции внутри страны.

"Политически ситуация складывается в пользу Макрона. После роспуска парламента он был в значительной степени отстранен от национальных дебатов, но теперь президент возвращается в центр событий. Это происходит на фоне сплоченности его лагеря, который ранее дистанцировался от ослабленного лидера, который не сможет баллотироваться [на выборах президента] в 2027 году.

От Франсуа Байру [премьер-министра страны], который во вторник в Сенате отметил "цивилизационную обязанность" помогать Украине, до Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя [соратников Макрона] — ни один не выражает несогласия.

Единственное разногласие, разделяющее блок, касается конфискации замороженных российских активов в Европе. Исполнительная власть выступает против этого, ссылаясь на нормы международного права", — описывает газета Le Figaro.

В то же время лидер французских ультраправых, соратник одиозной Марин Ле Пен — Жордан Барделла — также заявил о важности независимости в действиях Парижа.

"Эммануэль Макрон последним осознает, что современный мир — это мир силы. У Франции и Европы нет будущего без независимости, роста и амбиций: перед лицом надвигающихся и вызывающих беспокойство у наших сограждан огромных вызовов необходимо переходить от заявлений к действиям", — написал Барделла.

Сама Ле Пен после нескольких недель молчания или даже восхищения действиями нового президента США Трампа, 4 марта внезапно осудила "жестокость" замораживания американской помощи Украине, воздержавшись от оценки сути этого решения.

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон со своей стороны так отреагировал на речь президента:

"Да, Макрон прав. Это смена эпох. Но тем, кто загнал нас в тупик и идеализировал США, больше нельзя следовать. Абсолютный приоритет: безопасность собственных границ на пяти континентах, экологическая и военная безопасность, социальные нужды населения. Прочь войну!"

Соратница Меланшона, вице-президент Национальной ассамблеи Клеманс Гетте при этом обещает "вместо экономики войны Макрона построить экономику мира".

"Макрон объявил о значительном увеличении военного бюджета. Как это финансировать? "Нужны реформы, выбор, смелость". Каков его проект? На международном уровне: ни независимости, ни обращения в ООН. Здесь — социальная война", — заявила Гетте.

В целом ряд левых партий призвали Макрона не идти на "новые жертвы", имея в виду дополнительные инвестиции на оборону.

"Если реакция левых на войну в Украине и не согласовывается, то в одном конкретном вопросе. Ее лидеры, будь то члены "Непокоренной Франции", социалисты или экологи, разделяют одинаковые опасения после речи Эммануэля Макрона о "новой эре", которая формируется перед лицом стратегического смещения Соединенных Штатов в сторону России в этом конфликте.

Хотя президент выступил перед французами в пользу "дополнительных инвестиций в оборону без повышения налогов", все испытывают опасения по этому поводу", — описывает BFMTV.

Например, Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии, заявил, что "поддержка Украины обязательна", равно как и "стремление к стратегической автономии Европейского Союза должно быть целью". Однако деньги на это искать следует не за счет налогов обычных французов. Вместо этого предлагают конфисковать сотни миллиардов замороженных российских активов, или же обложить налогами богачей.

"Обеспечение себя средствами для такой цели не может означать дальнейшие жертвы за счет французов, ухудшение наших государственных услуг и отказ от экологического перехода.

У Европы нет долгов, она может занимать. Российские активы должны быть конфискованы.

Наконец, мы должны призвать к фискальному патриотизму и заставить сверхбогатых внести свой вклад. Это то, на что решился Рузвельт, чтобы профинансировать военную экономику", — отметил Фор.

Словом, внутри Франции Эммануэль Макрон придется проделать немало маневров, чтобы достичь провозглашенной в среду цели и найти консенсус.

"Макрон восстановил свой международный статус в последние недели, взяв на себя лидерство в коллективном ответе Европы, бросив вызов Дональду Трампу в Овальном кабинете и продолжив свою давнюю инициативу, начатую еще в 2017 году, по созданию европейской обороны… Теперь слова должны превратиться в действия", — справедливо заключает издание Euractiv.

По данным опроса общественности, 52% французов признали обращение Макрона "убедительным".

68% опрошенных выступают "за" идею президента об увеличении оборонного бюджета.

61% опрошенных заявили, что поддерживают инициативу по возможному распространению французского ядерного сдерживания на другие страны Европейского Союза. При этом только 35% поддерживают отправку французских военных на территорию Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Reuters раскрыли один из вариантов прекращения огня, над которым работали Украина, Франция и Великобритания.