У Трампа дали неожиданное обозначение войне в Украине

По его словам, должна "вступить в действие дипломатия"

Война в Украине является "прокси-войной" между США и Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что она должна быть завершена, однако как это сделать ясности нет.

"Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными государствами — Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией — и она должна завершиться. Но никто не имеет никакого представления или плана, как это сделать", — сказал Рубио в интервью Fox News, текст которого публикует сайт Государственного департамента США.

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп считает войну в Украине "затяжной и безвыходной". По его мнению, Киев якобы только стремится, чтобы ему постоянно помогали, а Россия, хоть и достигла определенного прогресса, не доминирует в войне.

"Это не стратегия", — заявил американский госсекретарь.

По словам Рубио, Соединенные Штаты попросили украинцев не саботировать процесс поиска мирного пути завершения войны. Однако президент Украины Владимир Зеленский все же якобы сделал это, поставив под сомнение слова вице-президента Джей Ди Венса о возможностях дипломатии.

По мнению Рубио, именно это послужило причиной ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме. Госсекретарь добавил, что рад, что президент Украины пересмотрел свое решение.

"Трудно делать дальнейшие шаги, когда другая сторона конфликта говорит, что они совсем не заинтересованы в мире, и это был именно тот месседж, который мы услышали. Надеюсь, это было исправлено. Я надеюсь, что это будет исправлено более четко", — отметил он.

По его словам, каждая из сторон (Украина и РФ) будет иметь свои требования, а США смогут оценить, "насколько они далеки друг от друга". После этого должна "вступить в действие дипломатия".

Как сообщал "Телеграф", в скором времени должна состояться новая встреча представителей Украины и США. Разговор коснется поисков путей достижения справедливого мира и дальнейшего двустороннего сотрудничества.