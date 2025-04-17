В Подмосковье прогремел мощный взрыв. Дым поднялся над важным заводом (фото, видео)

Он связан с военной машиной Кремля

В России прогремел мощный взрыв на заводе в Подмосковье в Люберцах, в прошлом году там бушевал большой пожар. Речь идет о заводе "Вторалюминпродукт".

Как сообщают пропагандистские каналы, взрыв прогремел днем, однако его природа пока не выяснена. Информация о пострадавших уточняется.

"Люберцы. Московская область. Раздался взрыв на заводе "Вторалюминпродукт"", — говорится в сообщении.

У сети уже появилось немало видео и фото задымления над заводом. Однако информация о природе взрыва разная. Некоторые пропагандистские каналы пишут, что "упал беспилотник", а кто-то, что это технический взрыв.

"Взрыв произошел во время технического запуска шредерной установки. Инцидент не повлиял на работу завода "Вторалюминпродукт"", — пишут каналы.

Заметим, что ни Россия, ни Украина пока не подтверждали информацию, что взрыв произошел в результате атаки БПЛА.

Что известно о заводе "Вторалюминпродукт"

Это ведущее предприятие в области переработки разных видов вторичного алюминия. Полученные сплавы и порошки используются в различных отраслях: авиация, автомобилестроение и химическая промышленность.

Второлюминпродукт на карте

При производстве взрывчатых веществ, твердотопливных ракет и других боеприпасов используют алюминиевые порошки. По последним данным, этот завод не имеет прямого отношения к военной промышленности Кремля. Но его сырье вполне может использоваться для этих целей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России в районе ТЭЦ раздался мощный взрыв.