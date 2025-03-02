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Макрон ответил Трампу и назвал страну, в которую после Украины может вторгнуться Россия

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Эмманюэль Макрон прокомментировал поступок Дональда Трампа в Белом доме Новость обновлена 02 марта 2025, 11:53
Эмманюэль Макрон прокомментировал поступок Дональда Трампа в Белом доме. Фото Коллаж "Телеграфа"

Отделение от Украины не отвечает интересам Соединенных Штатов

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что отказ США от поддержки Украины будет иметь катастрофические последствия. Это коснется не только Киева, но и мира, ведь если президента РФ Владимира Путина не остановить, он пойдет с войной на другие страны Европы.

Об этом французский лидер сказал в комментарии французскому изданию La Tribune. По его мнению, у США нет другого выхода, как вернуться к диалогу с Украиной.

"Очевидная задача США – быть на стороне украинцев, в этом я не сомневаюсь. Отделение от Украины не отвечает интересам Соединенных Штатов. То, что США сделали за последние три года, полностью соответствует их дипломатической и военной традиции. Я хочу, чтобы американцы поняли, что отмежевание от Украины не в их интересах", — сказал Макрон.

При этом Дональд Трамп, похоже, больше стремится заключить перемирие с Путиным, нежели придерживаться американских ценностей. По мнению Макрона, это ошибка.

"На наших границах находится вооруженная и агрессивная Россия. Он осуществляет террористические акции и масштабные кампании по дезинформации здесь и в Европе. Если никто не остановит хозяина Кремля, он обязательно отправится в Молдову и, возможно, дальше, в Румынию. Так что не ошибитесь с врагом. На карту поставлена ​​наша безопасность", — подчеркнул президент Франции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Но в ходе встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, в которых обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.

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#Украина #Франция #Поддержка #Дональд Трамп #Эммануэль Макрон