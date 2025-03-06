На месяц, но частичное: каким будет перемирие в Украине, в Reuters раскрыли один из планов

Европейские лидеры согласовывают мирный план для Украины. Есть уже первые детали

Перемирие в Украине, вероятно, объявят уже в ближайшие дни. Трехсторонний мирный план, разрабатываемый Украиной, Францией и Великобританией, содержит предложение о введении перемирия на месяц. Документ предусматривает запрещение боевых операций в воздушном пространстве, на море и временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Как пишет Reuters, разработчики планируют завершить формирование документа в течение ближайших дней, после чего он будет представлен американской стороне. Предложенное перемирие не будет распространяться на наземные боевые действия, которые продолжаются.

Высокопоставленный европейский дипломат в комментарии Reuters заявил: "Мы планируем составить этот план через несколько дней, а не через неделю". Главная цель Лондона и Парижа — наладить диалог между США и Украиной после напряженной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского на прошлой неделе, приведшей к приостановке американской военной помощи и оказанию разведданных Киеву.

Для разработки документа, по словам европейских дипломатов, планируется привлечь военных экспертов, которые должны разработать военные аспекты перемирия в течение следующей недели.

Представитель правительства Франции Софи Примас также сообщила телеканалу LCI: "Мы предложили перемирие. Это то, что изучается в рамках переговоров с Соединенными Штатами. Франция и Европа пытаются восстановить связь между Соединенными Штатами и Украиной". В случае успешного согласования плана европейские лидеры могут организовать новые встречи с Трампом в Вашингтоне, но пока неясно, будут ли приглашены на эти переговоры президента Украины, пишет издание.

Ранее Телеграф также писал, что у Трампа уже работают над переговорами Украины и России. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио.