У Трампа дали совет Украине по завершению войны

Кит Келлог также высказался об отношениях Вашингтона и Москвы

В четверг, 6 марта, специальный посланник США по России и Украине Кит Келлог посоветовал Киеву подписать соглашение о полезных ископаемых. По его словам, после этого Белый дом возобновит поставки военной помощи Украине, которую приостановили вскоре после спора Зеленского с Трампом.

Такое заявление Келлог сделал во время своего выступления на мероприятии Совета по международным отношениям в Вашингтоне. Он также упомянул о перезагрузке отношений США и России.

Спецпосланник Трампа пояснил, что возобновление американской военной помощи Киеву зависит от его готовности к урегулированию и подписанию соглашения о полезных ископаемых.

Келлог также высказался по поводу перезагрузки отношений Белого дома и Кремля.

"США и России необходимо перезагрузить отношения ради завершения конфликта в Украине", — сказал он.

Напомним, представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что дальнейшая помощь Украине от США находится на рассмотрении. Пауза в поставках связана с пересмотром финансирования для Украины.

Тем временем президент США Дональд Трамп также запретил предоставлять Украине разведданные. Несмотря на заверения, что никаких изменений не будет, США уже со среды, 5 марта фактически запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной.