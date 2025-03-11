Трюдо скорчил гримасу и "украл" стул из парламента: что это было (фото)
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Самой популярной фотографией дня стала та, на которой экс-руководитель выносит свое кресло из здания Палаты общин и показывает язык
Экс-глава правительства Канады Джастин Трюдо провел встречу с будущим премьер-министром страны. Выходя из парламента политик забрал стул и показал необычную гримасу.
Как сообщили канадские СМИ, встреча состоялась 10 марта на Парламентском холме в Оттаве. Впоследствии Карни сообщил журналистам, что передача власти состоится "плавно и быстро".
Самой популярной фотографией дня стала та, на которой экскеров выносит свое кресло из здания Палаты общин и показывает язык.
В соцсетях пользователи по-разному отреагировали на его прощание с должностью. Некоторые похвалили его за юмор и считали, что он счастлив оставить эту работу и наконец отдохнуть.
"Это вроде бы его последний день в школе", — прокомментировал один из пользователей.
"Все "сделанное в Канаде" бессмысленно", — отреагировал другой пользователь.
Символический жест Джастина Трюдо означает, что он уносит с собой собственное кресло.
По сообщению издания "Der Spiegel", на самом же деле политик имеет право на такое "похищение": согласно канадскому законодательству, покидающие свой пост премьеры могут купить копию своего офисного кресла как сувенир.
Джастин Трюдо стал премьер-министром Канады 4 ноября 2015 года, а лидером Либеральной партии — 14 апреля 2013 года. Его популярность среди людей снизилась по нескольким причинам:
- усталость избирателей от его правления;
- высокая инфляция;
- рост цен на еду;
- серьезные проблемы с доступным жильем.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 марта был избран новый лидер правящей Либеральной партии Канады. Экономист, єкс-руководитель Банка Канады и Банка Англии Марк Карни заменил Трюдо. На выборах новоизбранник получил 85,9% голосов.