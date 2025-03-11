Трюдо скорчил гримасу и "украл" стул из парламента: что это было (фото)

Самой популярной фотографией дня стала та, на которой экс-руководитель выносит свое кресло из здания Палаты общин и показывает язык

Экс-глава правительства Канады Джастин Трюдо провел встречу с будущим премьер-министром страны. Выходя из парламента политик забрал стул и показал необычную гримасу.

Как сообщили канадские СМИ, встреча состоялась 10 марта на Парламентском холме в Оттаве. Впоследствии Карни сообщил журналистам, что передача власти состоится "плавно и быстро".

Самой популярной фотографией дня стала та, на которой экскеров выносит свое кресло из здания Палаты общин и показывает язык.

Джастин Трюдо. Фото: соцсети

В соцсетях пользователи по-разному отреагировали на его прощание с должностью. Некоторые похвалили его за юмор и считали, что он счастлив оставить эту работу и наконец отдохнуть.

"Это вроде бы его последний день в школе", — прокомментировал один из пользователей.

"Все "сделанное в Канаде" бессмысленно", — отреагировал другой пользователь.

Символический жест Джастина Трюдо означает, что он уносит с собой собственное кресло.

По сообщению издания "Der Spiegel", на самом же деле политик имеет право на такое "похищение": согласно канадскому законодательству, покидающие свой пост премьеры могут купить копию своего офисного кресла как сувенир.

Джастин Трюдо стал премьер-министром Канады 4 ноября 2015 года, а лидером Либеральной партии — 14 апреля 2013 года. Его популярность среди людей снизилась по нескольким причинам:

усталость избирателей от его правления;

высокая инфляция;

рост цен на еду;

серьезные проблемы с доступным жильем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 марта был избран новый лидер правящей Либеральной партии Канады. Экономист, єкс-руководитель Банка Канады и Банка Англии Марк Карни заменил Трюдо. На выборах новоизбранник получил 85,9% голосов.