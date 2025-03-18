Трамп підтримав дивну ідею Путіна про хокейні матчі між гравцями НХЛ і КХЛ

Під час розмови Трамп та Путін обговорювали і спорт

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Путіним підтримав пропозицію організувати хокейні матчі між гравцями з Національної хокейної ліги (НХЛ) та Континентальної хокейної ліги (КХЛ). Ця ініціатива пролунала на тлі переговорів між США та Росією, які обговорювали питання двосторонніх відносин.

Про це повідомили в Кремлі. За даними російської сторони, ідея проведення таких матчів спрямована на "відновлення спортивних зв’язків" між країнами.

НХЛ – це найсильніша професійна хокейна ліга у світі, яка об'єднує 32 клуби Північної Америки. Вона поділена на дві конференції, а її команди змагаються за Кубок Стенлі.

Натомість КХЛ була створена у 2008 році на базі чемпіонату Росії й об'єднує клуби з кількох країн, хоча більшість команд представляють саме РФ.

Попри підтримку Трампа, перспективи такої ініціативи залишаються невизначеними. Ще у грудні 2024 року заступник комісара НХЛ Білл Дейлі заявив, що проведення матчів між командами північноамериканської ліги та КХЛ у найближчому майбутньому виключено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Путін пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін. За інформацією кремлівських ЗМІ, президент РФ вже віддав військовим відповідний наказ.