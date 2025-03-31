Россияне пытаются штурмовать на Белгородщине: есть ли у них успехи

В Белгородской области армия РФ теряет 9 из 10 бойцов во время штурмов

Ситуация на Белгородщине не меняется: российские военные и дальше безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции. Армия РФ продолжает штурмовать украинские силы небольшими группами, теряя почти весь личный состав.

Украинские подразделения эффективно держат оборону и наносят удары по тылу противника. Об этом сообщает Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс".

Россияне атакуют группами по 10-15 солдат. В сутки они предпринимают от 5 до 7 попыток прорвать украинские позиции. Почти 90% участников таких штурмов не возвращаются живыми — для них это "дорога в один конец".

Особую роль в сдерживании российских сил играют "Птицы Мадяра". Это подразделение действует не только на линии боевого столкновения, но и в глубоком тылу противника. Из-за их ударов российские военные часто паникуют и жалуются в радиоэфирах.

Также 31 марта украинский аналитический проект DeepState обнародовал в своем Telegram-канале видео работы авиации Воздушных сил ВСУ. На кадрах видно, как украинские самолеты наносят удары по военным объектам России в районе населенных пунктов Демидовка и Кондратовка Белгородской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Reuters заявили о продвижении ВСУ в Белгородской области. В то же время Генеральный штаб ВСУ воздерживается от любых заявлений по поводу этих событий.