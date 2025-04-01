Церковный праздник 1 апреля: что нельзя делать, чтобы не получить проблемы

Продолжается пост к Пасхе

Во вторник, 1 апреля, по новому стилю, верующие вспоминают преподобную Марию Египетскую. До введения новоюлианского календаря праздник отмечали 14 апреля.

Мария жила в Египте и с юных лет вела развратный образ жизни. В 30 лет женщина случайно оказалась в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. Однако в тот момент Мария не могла попасть в церковь, потому что чувствовала какое-то сопротивление. Женщина смогла войти в храм после того, как стала молиться Богородице.

Тогда Мария решила отправиться в пустыню, чтобы держать пост и покаяться в своих грехах. 48 лет женщина вела уединенную жизнь. Она скончалась в 421 году.

Традиции и приметы 1 апреля

Марию Египетскую считали покровительницей семейного счастья. Поэтому к ней часто молились, чтобы преодолеть проблемы в супружеской жизни. Кроме того, наши предки внимательно следили за погодой:

небо без звезд – ждите хорошую погоду;

осадки в этот день являются признаками того, что урожай будет большим;

холодно и влажно – будет много грибов.

Что нельзя делать 1 апреля

Запрещено есть мясо, молочное, рыбу и яйца, ведь продолжается Великий пост.

Нельзя врать, наговаривать на кого-нибудь, завидовать, делать подлость.

Не стоит убивать пауков в квартире, потому что может произойти что-нибудь плохое.

Любые гуляния нежелательны.

Именины 1 апреля

В этот день отмечают День ангела Ефим, Макар, Мария.

Ранее "Телеграф" рассказывал о календаре питания на Великий пост. Узнайте, что и в какие дни нельзя есть.