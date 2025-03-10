В соцсети Илона Маска произошел масштабный сбой: что известно

Зафиксировано тысячи жалоб по всему миру

В социальной сети Twitter (X) произошел сбой в понедельник,10 марта. Большинство пользователей жалуются, что лента не работает.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Сеть работает, но функция публикации постов не доступна.

Первые проблемы начали фиксироваться после 12:00 10 марта, и уже через полчаса было зафиксировано более 7 тысяч обращений.

Сейчас известно, что больше всего сбоев фиксируются на востоке США, но проблемы есть и в других странах. Пользователи жалуются на работу мобильного приложения и сайта. Есть проблемы не только с обновлением ленты, но и с авторизацией, отправкой сообщений.

В Украине о проблемах с сайтом сообщил 51% пользователей, с приложением – 32%, подключением к серверу – 17%. За последнее время из Украины поступило 619 отчетов о сбоях.

Карта сбоев Twitter в Украине 10 марта

В США уже почти 23 тысячи сообщений о проблемах с X, в Великобритании – более 10 тысяч, в Польше – около 5 тысяч, в Австралии – 3 тысячи, в Бразилии – 4,5 тысячи, в Кении – 115.

Карта сбоев Twitter в США 10 марта

В то же время, сеть Х пока никак не комментировала ситуацию. Как и ее владелец американский миллиардер Илон Маск.

Напомним, недавно произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard. Люди не могли расплатиться в магазинах и супермаркетах, поскольку на терминалах выдавало ошибку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в системе Helsi произошел сбой. Пользователи медицинской онлайн-платформы не смогли авторизоваться и записаться на прием к врачу ни через веб-сайт, ни через мобильное приложение.