В соцсети Илона Маска произошел масштабный сбой: что известно
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Зафиксировано тысячи жалоб по всему миру
В социальной сети Twitter (X) произошел сбой в понедельник,10 марта. Большинство пользователей жалуются, что лента не работает.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Сеть работает, но функция публикации постов не доступна.
Первые проблемы начали фиксироваться после 12:00 10 марта, и уже через полчаса было зафиксировано более 7 тысяч обращений.
Сейчас известно, что больше всего сбоев фиксируются на востоке США, но проблемы есть и в других странах. Пользователи жалуются на работу мобильного приложения и сайта. Есть проблемы не только с обновлением ленты, но и с авторизацией, отправкой сообщений.
В Украине о проблемах с сайтом сообщил 51% пользователей, с приложением – 32%, подключением к серверу – 17%. За последнее время из Украины поступило 619 отчетов о сбоях.
В США уже почти 23 тысячи сообщений о проблемах с X, в Великобритании – более 10 тысяч, в Польше – около 5 тысяч, в Австралии – 3 тысячи, в Бразилии – 4,5 тысячи, в Кении – 115.
В то же время, сеть Х пока никак не комментировала ситуацию. Как и ее владелец американский миллиардер Илон Маск.
Напомним, недавно произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard. Люди не могли расплатиться в магазинах и супермаркетах, поскольку на терминалах выдавало ошибку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в системе Helsi произошел сбой. Пользователи медицинской онлайн-платформы не смогли авторизоваться и записаться на прием к врачу ни через веб-сайт, ни через мобильное приложение.