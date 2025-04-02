"День освобождения США": чем обернутся новые пошлины Трампа для Украины

Украинской экономики это тоже коснется

Новые пошлины США, которые Дональд Трамп гордо назвал "Днем освобождения США", начинают действовать со 2 апреля 2025 года. Такое решение американского президента вызвало волну беспокойства не только у крупных игроков, как Китай, ЕС или Великобритания — оно может оказать серьезное влияние на всю мировую экономику.

"Телеграф" спросил искусственного интеллекта Grok, как повышение американских пошлин может повлиять на Украину? Искусственный интеллект проанализировал ситуацию и спрогнозировал ряд экономических и политических вызовов для нашего государства.

Экономические последствия для Украины

Grok считает, что новые пошлины ударят по украинскому экспорту в США. Украина продает американцам сталь, алюминий и сельхозпродукцию на 150 миллионов долларов каждый год. Если тарифы вырастут до 25%, американцы будут покупать меньше наших товаров.

Проблемы будут не только в торговле с Америкой. Мировая торговая война снизит спрос на украинские товары во всем мире. А поскольку экспорт составляет почти 40% нашего ВВП, это сильно отразится на экономике Украины.

Политические вызовы и угрозы восстановления

В политике последствия тоже будут серьезными. Украина зависит от военной и финансовой помощи США в войне с Россией. Если Трамп продолжит политику "Америка, прежде всего", поддержка Украины может уменьшиться.

В результате мировой торговой войны может пострадать импорт оборудования для украинской энергетики, которое наша страна закупает за рубежом. Кроме того, неопределенность отпугивает иностранных инвесторов, что замедлит восстановление нашей экономики.

Хотя Украина не является главной целью новых пошлин, они повлекут за собой уменьшение экспортных доходов, рост цен и возможное ухудшение отношений с США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, могут ли США рассматривать Украину как "ресурсный карьер". Об этом рассказал бывший посол Украины в США и руководитель Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый.