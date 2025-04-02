"Друг или враг?": Кулеба ответил на сложный вопрос о США при Трампе

Если ничего не изменится – Украине и Европе придется решать, можно ли вообще рассчитывать хоть в чем-нибудь на США

Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о том, кем сейчас являются для Украины США — "другом или врагом". По его мнению, не стоит обижаться на новую администрацию за её видение мира.

Об этом бывший глава МИД Украины, а ныне посол по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций рассказал в интервью LIGAnet. Кулеба считает, что Украина не должна воспринимать США в категориях "друг или враг". По его словам, сегодняшний вопрос относительно того, как Украине иметь дело с США, очень сложный.

"Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь", – сказал он.

Кулеба прогнозирует, что в конце концов, если ничего не изменится – Украине и Европе придется решать, можно ли вообще рассчитывать хоть в чем-нибудь на США. Однако, отмечает он, это гипотетическая ситуация, до которой можно и не дойти.

"Но ни у нас, ни у европейцев не должно быть никаких обид на Америку, потому что Америка имеет право определять, что и в какой степени она хочет делать в мире. Так же, как Украина имеет это право или другая европейская страна", – заявил бывший глава МИД.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кулеба удивил заявлением о сделке по минералам и рассказал о коварном замысле США.