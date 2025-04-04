Лотосовый богомол обманул пользователей сети: что не так с фото

Фейковое видео о "редких" насекомых атаковало соцсети – в него поверили тысячи людей

Искусственный интеллект может генерировать очень реалистичные изображения. Однако некоторые фейки можно легко распознать. Но критическое мышление не устояло перед вымышленной красотой. В марте в сети завирусилось видео богомола с цветком лотоса на спине.

Такое "существо" вроде бы где-то сняли на видео. Текст на нем был написан на тайском. Заявлялось, что это богомол-лотос, а оказалось настоящий фейк. Натолкнуть пользователей на эту мысль могло бы неестественное количество пальцев. Несмотря на очевидные нереалистичные детали, видео набрало более 10 000 репостов, прежде чем его удалили.

Скриншот с видео

Источником видео стал Instagram-аккаунт oleg.pars, создающий изображение сюрреалистических насекомых. Среди его творений – снежные осы. Сложность выявить подделку можно объяснить тем, что цветочный богомол действительно существует — Hymenopus coronatus или богомол-орхидея, однако он менее привлекателен.

Как обнаружить сгенерированное ИИ изображение

Нереалистичные детали – странные или неправильно изображенные пальцы, зубы, уши, глаза, тени. Неестественные цветовые переходы, размытые края, проблемы с текстурами. Аномалии текста – надписи выглядят обезображенными или содержат нелепый набор символов. Слишком идеальная симметрия – лица или предметы могут быть зеркальными, но неестественно точными. Некорректные отображения – например, очки без тени, неправильные отражения и т.п.

Некоторые генераторы с правильным подходом могут создать реалистичное изображение, которое почти невозможно отличить. Однако в сети чаще становятся вирусными очевидно искусственные фото.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект может быть не только источником фейковых фото, но и дизайнером интерьеров. С его помощью можно произвести перестановку в квартире.