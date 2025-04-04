Лотосовый богомол обманул пользователей сети: что не так с фото
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Фейковое видео о "редких" насекомых атаковало соцсети – в него поверили тысячи людей
Искусственный интеллект может генерировать очень реалистичные изображения. Однако некоторые фейки можно легко распознать. Но критическое мышление не устояло перед вымышленной красотой. В марте в сети завирусилось видео богомола с цветком лотоса на спине.
Такое "существо" вроде бы где-то сняли на видео. Текст на нем был написан на тайском. Заявлялось, что это богомол-лотос, а оказалось настоящий фейк. Натолкнуть пользователей на эту мысль могло бы неестественное количество пальцев. Несмотря на очевидные нереалистичные детали, видео набрало более 10 000 репостов, прежде чем его удалили.
Источником видео стал Instagram-аккаунт oleg.pars, создающий изображение сюрреалистических насекомых. Среди его творений – снежные осы. Сложность выявить подделку можно объяснить тем, что цветочный богомол действительно существует — Hymenopus coronatus или богомол-орхидея, однако он менее привлекателен.
Как обнаружить сгенерированное ИИ изображение
- Нереалистичные детали – странные или неправильно изображенные пальцы, зубы, уши, глаза, тени.
- Неестественные цветовые переходы, размытые края, проблемы с текстурами.
- Аномалии текста – надписи выглядят обезображенными или содержат нелепый набор символов.
- Слишком идеальная симметрия – лица или предметы могут быть зеркальными, но неестественно точными.
- Некорректные отображения – например, очки без тени, неправильные отражения и т.п.
Некоторые генераторы с правильным подходом могут создать реалистичное изображение, которое почти невозможно отличить. Однако в сети чаще становятся вирусными очевидно искусственные фото.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект может быть не только источником фейковых фото, но и дизайнером интерьеров. С его помощью можно произвести перестановку в квартире.