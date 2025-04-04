Укр

Лотосовый богомол обманул пользователей сети: что не так с фото

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Богомолы были бы в шоке, если бы могли удивиться Новость обновлена 04 апреля 2025, 12:45
Богомолы были бы в шоке, если бы могли удивиться. Фото Коллаж "Телеграфа"

Фейковое видео о "редких" насекомых атаковало соцсети – в него поверили тысячи людей

Искусственный интеллект может генерировать очень реалистичные изображения. Однако некоторые фейки можно легко распознать. Но критическое мышление не устояло перед вымышленной красотой. В марте в сети завирусилось видео богомола с цветком лотоса на спине.

Такое "существо" вроде бы где-то сняли на видео. Текст на нем был написан на тайском. Заявлялось, что это богомол-лотос, а оказалось настоящий фейк. Натолкнуть пользователей на эту мысль могло бы неестественное количество пальцев. Несмотря на очевидные нереалистичные детали, видео набрало более 10 000 репостов, прежде чем его удалили.

Скриншот с видео богомола лотоса
Скриншот с видео

Источником видео стал Instagram-аккаунт oleg.pars, создающий изображение сюрреалистических насекомых. Среди его творений – снежные осы. Сложность выявить подделку можно объяснить тем, что цветочный богомол действительно существует — Hymenopus coronatus или богомол-орхидея, однако он менее привлекателен.

Богомол-орхидея
Богомол-орхидея

Как обнаружить сгенерированное ИИ изображение

  1. Нереалистичные детали – странные или неправильно изображенные пальцы, зубы, уши, глаза, тени.
  2. Неестественные цветовые переходы, размытые края, проблемы с текстурами.
  3. Аномалии текста – надписи выглядят обезображенными или содержат нелепый набор символов.
  4. Слишком идеальная симметрия – лица или предметы могут быть зеркальными, но неестественно точными.
  5. Некорректные отображения – например, очки без тени, неправильные отражения и т.п.

Некоторые генераторы с правильным подходом могут создать реалистичное изображение, которое почти невозможно отличить. Однако в сети чаще становятся вирусными очевидно искусственные фото.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект может быть не только источником фейковых фото, но и дизайнером интерьеров. С его помощью можно произвести перестановку в квартире.

Теги:
#Искусственный интеллект #Богомол #Фейки