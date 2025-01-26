Его незаконно приватизировала церковь Московского патриархата: как выглядит дворец Грохольских-Терещенко возле Житомира

В 2000-х дворец незаконно передали в частную собственность

Дворец Грохольских-Терещенко — достопримечательность неоготического стиля, расположенная на Житомирщине. Дворец построили по заказу польского шляхтича Адольфа Грохольского. Ему принадлежал поселок городского типа Червоне, где и расположено здание. В то же время в Запорожской области есть естественное образование под названием Каменная Могила, которое стало историческим заповедником.

Что предполагает дворец Грохольских-Терещенко, и в каком состоянии эта достопримечательность сейчас — знает "Телеграф".

Дворец Грохольских-Терещенко в Житомирской области

Дворец построен в 1951 году в виде трехэтажного дома с двумя башнями. Его создали в форме четырехугольника с восьмисторонней башней, расположенной на основном фасаде. В то время как две дополнительные башни служили павильонами.

Дворец Грохольских-Терещенко с высоты птичьего полета, фото "Житомир инфо"

Хозяйственные постройки и конюшню, как и сам дворец, также построили в неоготическом стиле. Перед дворцом в древности простирался сад с фонтаном, выполненным из чугуна. Внутри здания можно было увидеть лестницу из белого мрамора и бальный зал с двумя роскошными люстрами из хрусталя.

Фасад дворца Грохольских-Терещенко, фото "Википедия"

Вскоре поселок с изысканным дворцом приобрел Федор Терещенко. Он несколько изменил здание и построил неподалеку сахарный завод. Вокруг дворца был расположен большой сад, площадью 58 гектаров. Среди насаждений были липы, дубы, каштаны. Также здание окружали декоративные газоны, беседки и озера.

Терещенко владел дворцом до Октябрьского переворота, состоявшегося в 1917 году. После прихода к власти большевиков здесь сделали убежище для беспризорных детей. Однако, малыши здесь не задерживались, а само здание подожгли. Дворец сильно повредили, после чего интерьер уже было невозможно восстановить.

Такой вид дворца Грохольских-Терещенко сейчас, фото из сети

Впоследствии во дворце действовало фабрично-заводское училище, а позже — Червоненский филиал профессионально-технического училища №32. Оно было здесь практически до 1998 года. Когда училище переместили в другое место, здание разворовали, забрав даже кафель с пола. Дворец стал похож на руину, поскольку от него остались только стены.

Дворец Грохольских-Терещенко изнутри сейчас, фото "Житомир инфо"

Каким был Дворец Грохольских-Терещенко когда-то и сейчас изнутри, фото "Житомир инфо"

Местный отдел образования передал помещение ОАО "Червоненский сахарник". После обретения Украиной независимости предприятие передало здание женскому монастырю Святого Рождества УПЦ МП. Этот процесс прошел незаконно, без разрешений Фонда государственного имущества Украины и Министерства культуры.

В 2022 году Бердичевская прокуратура начала возвращать дворец в собственность государства через суд. Дело дошло до Верховного Суда, который поддержал прокуратуру в том, что достопримечательность приватизировали незаконно. В результате дом-усадьбу Терещенко вернули в собственность государству. Такое здание входит в реестр культурного наследия.

Дворец Грохольских-Терещенко, фото Житомирской прокуратуры

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