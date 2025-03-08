Плохой знак? С купола Киево-Печерской лавры упал огромный золотой крест (фото)

Похожий инцидент произошел в 2022 году

В Киеве упал крест с купола Киево-Печеской лавры. Спасатели уже демонтировали его, однако в сети говорят, что это плохой знак.

Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), обращение об инциденте поступило примерно в 13:00 8 марта.

По прибытии в Киево-Печерскую лавру спасатели заметили, что на куполе одного из храмов частично обрушился крест.

"Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник. Они поднялись к кресту, осторожно срезали проволоку и безопасно спустили ее на землю", — пишет пресс-служба.

В то же время в сети говорят, что падение креста с купола храма плохой знак. Ведь в 2022 году через месяц после подобного инцидента началась война.

Заметим, что в январе 2022 года с купола Софиевского собора свалился трехметровый золотой крест. Большинству этих крестов было по меньшей мере 40 лет, и это не долгий срок для них. Ведь при правильной эксплуатации такие конструкции могут служить более ста лет.

В 2022 году крест упал вследствие сильного шквального ветра, но причина падение в 2025 году пока неизвестна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве очень загрязнен воздух. Уже известно о нескольких возможных причинах.