Рождённый ползать летать не должен: беспилотники истребляют российские военные аэродромы (карта)

Аэродромы "Моздок", "Энгельс-2" и "Оренбург-2" оказались под ударом

В России пожаловались на массированную дроновую атаку в ночь на 9 апреля, заявив о якобы сбитии почти 160 украинских беспилотников. Под атакой находились временно оккупированный Крым и 12 российских регионов, а среди атакованных локаций преимущественно военные объекты – в частности, три российских аэродрома.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что атака длилась более 10 часов, а беспилотники фиксировались и сбивались на территории Кубани, Северной Осетии, Ставропольского края, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской и Орловской областей.

В частности, военный аэродром "Моздок" в Северной Осетии атаковали десятки дронов. Местные власти заявили о якобы сбитии 15 дронов, однако по данным с мест, есть последствия "на земле". В частности, жители самого Моздока подтверждают, что аэродром был атакован БПЛА, однако точные последствия неизвестны. Этот аэродром с лета 2023 используется оккупантами для ударов по Украине, в частности там базируется эскадрилья стратегических ракетоносцев Ту-22М3.

В Оренбургской области БПЛА атаковали военный аэродром "Оренбург-2", используемый военно-транспортной авиацией. Раньше этот аэродром не находился под ударами. Местные власти традиционно соврали про "все сбито", официальных и неофициальных данных о последствиях атаки нет, хотя в местных каналах сообщалось о взрывах и вспышках. На этом аэродроме базируются военно-транспортные самолеты россиян Ан-12 и Ил-76.

В Саратовской области традиционно слышали взрывы в районе города Энгельс и авиабазы Энгельс-2, где базируются Ту-95МС. Точной информации о последствиях атаки также все еще нет, впрочем, это уже не первый раз "Энгельс-2" страдает от ударов.

Кроме аэродромов, под Таганрогом Ростовской области были атакованы военные объекты министерства обороны России. Также БПЛА добрались в Сердобский район Пензенской области, где ударили по территории арсенала ракетного и артиллерийского вооружения воинской части 58661-90.

Напомним, что украинские ударные беспилотники в ночь на 5 апреля атаковали российский Саранск, который находится в 850 километрах от границы Украины. Ударами БПЛА поражено важное оборонное предприятие россиян, работавшее на обеспечение войны.

Как сообщалось ранее, на днях город Энгельс, возле которого находится авиабаза стратегической авиации, посетили украинские беспилотники. В общей сложности там услышали не менее 10 взрывов. И это была уже не первая атака на Энгельс. Так, до этого взрывы там раздались ближе к утру 20 марта. Ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, а также важный военный аэродром "Энгельс-2", откуда нередко вылетают российские самолеты для массированных ударов по Украине.