Газовий "хід конем": як Росія планує повернутися на європейський ринок за допомогою США

Кремль запропонував новий газовий маршрут

Росія пропонує США купувати російський газ і потім перепродавати його європейським країнам. Американські та російські представники вже провели переговори щодо цього питання.

Такий крок може стати частиною майбутньої мирної угоди щодо України. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

За словами видання, на переговорах між Москвою та Вашингтоном обговорюється схема, за якою американські компанії виступатимуть посередниками між "Газпромом" та європейськими споживачами. Вони закуповуватимуть російський газ і потім продаватимуть його європейським країнам, зокрема Німеччині. Така модель, на думку джерел видання, допоможе подолати політичний спротив щодо прямих закупівель російського газу в Європі.

Також на столі переговорів є варіант, коли американські інвестори придбають частку в газопроводі "Північний потік", у трубопроводах, що проходять через Україну, або навіть у самому "Газпромі", пише Reuters. У Білому домі вважають, що такий підхід вигідний для США, оскільки дозволить контролювати обсяги російського газу, що постачається до Європи.

Щоб повернутися на німецький ринок, "Газпром" готовий відмовитися від своєї традиційної практики укладання довгострокових контрактів на десятиліття. Натомість російська компанія розглядає можливість короткотермінових дворічних угод зі значними знижками, стверджують співрозмовники Reuters.

Джерела агентства зазначають, що допомога Кремлю у відновленні його ролі на європейському газовому ринку може сприяти укладенню мирної угоди з Путіним. Таким чином газові переговори нібито стають важливою частиною ширшого процесу врегулювання "ситуації" в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як сильно постраждав від війни та санкцій російський "Газпром". Сума збитку обчислюється мільярдами доларів.