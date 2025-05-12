Кремль обвинили в преступлении и оставили без консульства в Кракове: Захарова цинично ответила

В России возмутились из-за закрытия посольства

Польские власти приняли решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Причиной послужили доказательства причастности российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Маривильской.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в социальной сети X. "Из-за наличия доказательств того, что российские спецслужбы совершили позорный акт саботажа против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", — написал

"Теперь мы точно знаем, что большой пожар торгового центра "Маривильска" в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб. Некоторые виновные уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!" – подчеркнул польский премьер.

Пожар на улице Маривильской в Варшаве 12 мая 2024

Пожар на улице Маривильской в Варшаве 12 мая 2024

Москва уже отреагировала на решение Варшавы. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "РФ ответит на "неадекватные" шаги Варшавы по закрытию генконсульства в Кракове". Впрочем, конкретных деталей ответа он не привел.

Российские СМИ пишут, что Россия в ответ может закрыть консульства Польши в Калининграде или Иркутске.

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