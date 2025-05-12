Кремль обвинили в преступлении и оставили без консульства в Кракове: Захарова цинично ответила
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В России возмутились из-за закрытия посольства
Польские власти приняли решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Причиной послужили доказательства причастности российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Маривильской.
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в социальной сети X. "Из-за наличия доказательств того, что российские спецслужбы совершили позорный акт саботажа против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", — написал
"Теперь мы точно знаем, что большой пожар торгового центра "Маривильска" в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб. Некоторые виновные уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!" – подчеркнул польский премьер.
Москва уже отреагировала на решение Варшавы. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "РФ ответит на "неадекватные" шаги Варшавы по закрытию генконсульства в Кракове". Впрочем, конкретных деталей ответа он не привел.
Российские СМИ пишут, что Россия в ответ может закрыть консульства Польши в Калининграде или Иркутске.
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