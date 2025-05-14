Путин пытается обыграть Трампа? Президент США высказался насчет стратегии РФ

Похоже, американский лидер пока не разобрался, действительно ли его водят за нос

Президент США Дональд Трамп через несколько дней сообщит, играет ли с ним его российский коллега Владимир Путин. Речь идет о попытках США добиться прекращения войны в Украине.

Об этом пишет CNN. Возможно, глава Белого дома все-таки изменит свой график, чтобы посетить Стамбул.

"На вопрос о стратегии Путина и о том, по-прежнему ли он считает, что российский лидер "манит его на свою сторону", как он предположил в предыдущем посте в социальных сетях, Трамп ответил журналистам, что даст им знать через несколько дней", – говорится в публикации.

Читайте также материал "Телеграфа", в котором мы внимательно следим за выступлениями мировых лидеров: Переговоры в Стамбуле-2025: от предложения Путина до реакции мира, сборка главных заявлений (обновляется)

Также издание отмечает, что Трамп неоднократно поднимал вопрос изменения своего графика поездок на Ближний Восток, чтобы посетить Турцию для личного присутствия на мирных переговорах между Украиной и Россией. Этот вопрос до сих пор остается в подвешенном состоянии.

"Изменение графика поездок на данном этапе стало бы логистическим кошмаром, но президент не чужд тому, чтобы в последнюю секунду менять планы", – пишут журналисты. Возможно, американский лидер намеренно заставляет гадать о том, будет ли он в Стамбуле.

Путин "хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Это не значит, что я не сделаю этого, чтобы спасти много жизней и вернуться. Я не знаю, был бы он там, если бы меня там не было", – сказал Трамп.

Ранее мы рассказали, как проходили переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году, чем закончились и как сорвались. Сам Путин с тех пор не раз выражал готовность вернуться к этому формату.