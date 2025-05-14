Почему Россию тянет в Стамбул: как проходили переговоры в 2022, чем закончились и как сорвались

Россияне хотят возродить первый "Стамбул"

Переговоры Украины и России в Стамбуле запланированы на 15 мая. Россия настаивает на том, чтобы они учитывали результаты встреч в Стамбуле, прерванных в 2022 году. Первый "Стамбул" после его срыва годами не дает покоя российским властям. Сам Путин с тех пор не раз выражал готовность вернуться к этому формату.

Чтобы понять, почему россиян так тянет к "Стамбулу 1.0" и чего можно ожидать от них на новых переговорах, "Телеграф" решил напомнить своим читателям историю тех самых переговоров.

Россияне хотят назад в "Стамбул"

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле. Хотя российский президент, настойчиво напоминая в своей речи о Стамбуле 2022, не сказал прямо, что хочет возобновить переговоры именно с того этапа, на котором они прекратились.

"Начать предлагаем без промедления, в Стамбуле… где они были прерваны", — заявил Путин, добавив, что тогда переговоры, которые не увенчались перемирием, "сорвала", якобы Украина.

За него это сделали его помощники:

11 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что предложенные Россией переговоры по ситуации в Украине должны учитывать результаты встреч, прерванных в 2022 году.

"Учитывая это, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации", — так помощник Путина очертил позицию Москвы.

14 мая этот тезис повторил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник.

"Предлагаю вернуться к данному соглашению, внести необходимые поправки, отражающие изменения, произошедшие за последние три года, и затем перейти к его подписанию", — сказал он.

Стамбул 1.0

Стамбульские переговоры 2022 года являют собой серию из двух дипломатических контактов между Россией и Украиной — весной и летом. Нас интересует именно весна (летом Украина и Россия вели переговоры, в частности по "Зерновому коридору").

Проходили эти переговоры в марте-апреле и якобы тогда Россия и Украине были ближе всего к заключению сделки.

Состав делегаций

Украина: возглавлял делегацию глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В неё входили министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Также вошли глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава юридической группы делегации Александр Чалый (все регалии указаны на момент переговоров).

Российскую сторону возглавлял помощник Путина Владимир Мединский. В нее входили замглавы МИДа Андрей Руденко, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Турецкую позицию представлял президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Переговоры в Стамбуле 29 марта 2022. Фото: Getty

Переговоры в Стамбуле стали продолжением ранее неудачных раундов в Беларуси в конце зимы и начале весны 2022 года. Турция на них выступила посредником благодаря своей нейтральной позиции, дипломатическим отношениям с обеими странами и статусу регионального игрока.

Переговоры в Беларуси. Фото: Getty

Данный этап переговоров начался со знаменитого "жеста доброй воли". После неудачных попыток наступления на Киев в марте 2022 года Россия объявила об отводе войск, назвав это "жестом доброй воли" в рамках Стамбульских переговоров. Выведение разгромленных войск было подано как добровольный шаг для содействия переговорам, что вызвало насмешки в сети.

Переговоры не имели четкой даты завершения, так как они постепенно угасли без подписания какого-либо соглашения. Последний раунд очных переговоров между делегациями Украины и России состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле.

Однако важным итогом стал проект соглашения, датированный 15 апреля 2022 года. Его содержание спустя годы раскрыла газета The New York Times.

Проект мирного договора Стамбул 2022

В газете утверждали, что документы были получены из украинских, российских и европейских источников, а их подлинность якобы подтверждена непосредственными участниками переговоров и близких к ним людей.

В начале документа отмечено: позиция РФ, не согласованная с УС (украинской стороной — Ред.). Позиция УС, не согласованная с РФ.

Текст представляет собой предложения и правки российской и украинской сторон.

Главное:

Украина не вступает в военные союзы, не разворачивает иностранные военные базы и контингенты.

Россия требовала, чтобы Украина сделала русский официальным языком.

РФ требовала отмены всех санкций.

Проект предусматривал ограничение численности ВСУ (до 250 тысяч хотела оставить Украина, Россия настаивала на 85 тысячах максимум).

Договор не препятствовал вступлению Украины в ЕС, однако только в нейтральном статусе.

Украина требовала гарантий безопасности от группы стран — Великобритании, Китая, России, США и Франции, которые немедленно предоставили бы военную поддержку в случае нападения.

Издание также писало, что стороны пришли к определенному компромиссу по оккупированному Крыму — они согласились исключить полуостров из договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания Украиной того, что эта оккупация является законной. Впрочем, Киев отказался обсуждать требования Москвы об отмене санкций и статусе русского языка. Также украинская и российская сторона имели разногласия по списку стран-гарантов.

Полный текст проэкта соглашения можно прочитать, перейдя по ссылке.

Срыв переговоров

Позиция Украины

В декабре 2024-го президент Украины заявил, что никаких "стамбульских соглашений" не было. Он подчеркнул, что Украина лишь ответила на российский "ультиматум", подразумевая предложения РФ на переговорах, но ничего не подписывала.

В Июне 2024 Зеленский также сказал, что переговоры Украины с российской делегацией в Стамбуле в 2022 году не были успешными из-за ультиматумов России.

"Потому что никакие ультиматумы не являются переговорами", — сказал он, отвечая на вопрос, почему провалились мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году.

Кроме того, в этом время Россия устроила трагедию в Буче.

Ложь Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что Борис Джонсон "запретил" Киеву подписывать мирные соглашения с Москвой. Версия Захаровой была реакцией на слова главы украинской делегации на стамбульских переговорах с РФ Давида Арахамии в интервью телеканалу 1+1. Арахамия тогда сказал:

"Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать — и давайте будем просто воевать".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "полной чушью и российской пропагандой" утверждения российских чиновников о том, что он сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года.

Давид Арахамия вслед за Джонсоном также подтвердил в беседе с The Times, что Кремль намеренно исказил слова Джонсона, чтобы поддержать собственную версию. По его заверению, заявление Джонсона о том, что нужно "просто воевать" было сделано в ходе консультаций Украины с западными союзниками о том, как противостоять российскому вторжению.

Путин

Утверждает, что договор был почти готов к подписанию, но украинская сторона якобы отказалась, якобы под давлением западных союзников.

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать от встречи Украины и России в Турции.