Почему Россию тянет в Стамбул: как проходили переговоры в 2022, чем закончились и как сорвались
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Россияне хотят возродить первый "Стамбул"
Переговоры Украины и России в Стамбуле запланированы на 15 мая. Россия настаивает на том, чтобы они учитывали результаты встреч в Стамбуле, прерванных в 2022 году. Первый "Стамбул" после его срыва годами не дает покоя российским властям. Сам Путин с тех пор не раз выражал готовность вернуться к этому формату.
Чтобы понять, почему россиян так тянет к "Стамбулу 1.0" и чего можно ожидать от них на новых переговорах, "Телеграф" решил напомнить своим читателям историю тех самых переговоров.
Россияне хотят назад в "Стамбул"
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле. Хотя российский президент, настойчиво напоминая в своей речи о Стамбуле 2022, не сказал прямо, что хочет возобновить переговоры именно с того этапа, на котором они прекратились.
"Начать предлагаем без промедления, в Стамбуле… где они были прерваны", — заявил Путин, добавив, что тогда переговоры, которые не увенчались перемирием, "сорвала", якобы Украина.
За него это сделали его помощники:
11 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что предложенные Россией переговоры по ситуации в Украине должны учитывать результаты встреч, прерванных в 2022 году.
"Учитывая это, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации", — так помощник Путина очертил позицию Москвы.
14 мая этот тезис повторил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник.
"Предлагаю вернуться к данному соглашению, внести необходимые поправки, отражающие изменения, произошедшие за последние три года, и затем перейти к его подписанию", — сказал он.
Стамбул 1.0
Стамбульские переговоры 2022 года являют собой серию из двух дипломатических контактов между Россией и Украиной — весной и летом. Нас интересует именно весна (летом Украина и Россия вели переговоры, в частности по "Зерновому коридору").
Проходили эти переговоры в марте-апреле и якобы тогда Россия и Украине были ближе всего к заключению сделки.
Состав делегаций
Украина: возглавлял делегацию глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В неё входили министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Также вошли глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава юридической группы делегации Александр Чалый (все регалии указаны на момент переговоров).
Российскую сторону возглавлял помощник Путина Владимир Мединский. В нее входили замглавы МИДа Андрей Руденко, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Турецкую позицию представлял президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Переговоры в Стамбуле стали продолжением ранее неудачных раундов в Беларуси в конце зимы и начале весны 2022 года. Турция на них выступила посредником благодаря своей нейтральной позиции, дипломатическим отношениям с обеими странами и статусу регионального игрока.
Данный этап переговоров начался со знаменитого "жеста доброй воли". После неудачных попыток наступления на Киев в марте 2022 года Россия объявила об отводе войск, назвав это "жестом доброй воли" в рамках Стамбульских переговоров. Выведение разгромленных войск было подано как добровольный шаг для содействия переговорам, что вызвало насмешки в сети.
Переговоры не имели четкой даты завершения, так как они постепенно угасли без подписания какого-либо соглашения. Последний раунд очных переговоров между делегациями Украины и России состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле.
Однако важным итогом стал проект соглашения, датированный 15 апреля 2022 года. Его содержание спустя годы раскрыла газета The New York Times.
Проект мирного договора Стамбул 2022
В газете утверждали, что документы были получены из украинских, российских и европейских источников, а их подлинность якобы подтверждена непосредственными участниками переговоров и близких к ним людей.
В начале документа отмечено: позиция РФ, не согласованная с УС (украинской стороной — Ред.). Позиция УС, не согласованная с РФ.
Текст представляет собой предложения и правки российской и украинской сторон.
Главное:
- Украина не вступает в военные союзы, не разворачивает иностранные военные базы и контингенты.
- Россия требовала, чтобы Украина сделала русский официальным языком.
- РФ требовала отмены всех санкций.
- Проект предусматривал ограничение численности ВСУ (до 250 тысяч хотела оставить Украина, Россия настаивала на 85 тысячах максимум).
- Договор не препятствовал вступлению Украины в ЕС, однако только в нейтральном статусе.
- Украина требовала гарантий безопасности от группы стран — Великобритании, Китая, России, США и Франции, которые немедленно предоставили бы военную поддержку в случае нападения.
Издание также писало, что стороны пришли к определенному компромиссу по оккупированному Крыму — они согласились исключить полуостров из договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания Украиной того, что эта оккупация является законной. Впрочем, Киев отказался обсуждать требования Москвы об отмене санкций и статусе русского языка. Также украинская и российская сторона имели разногласия по списку стран-гарантов.
Полный текст проэкта соглашения можно прочитать, перейдя по ссылке.
Срыв переговоров
Позиция Украины
В декабре 2024-го президент Украины заявил, что никаких "стамбульских соглашений" не было. Он подчеркнул, что Украина лишь ответила на российский "ультиматум", подразумевая предложения РФ на переговорах, но ничего не подписывала.
В Июне 2024 Зеленский также сказал, что переговоры Украины с российской делегацией в Стамбуле в 2022 году не были успешными из-за ультиматумов России.
"Потому что никакие ультиматумы не являются переговорами", — сказал он, отвечая на вопрос, почему провалились мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году.
Кроме того, в этом время Россия устроила трагедию в Буче.
Ложь Кремля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что Борис Джонсон "запретил" Киеву подписывать мирные соглашения с Москвой. Версия Захаровой была реакцией на слова главы украинской делегации на стамбульских переговорах с РФ Давида Арахамии в интервью телеканалу 1+1. Арахамия тогда сказал:
"Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать — и давайте будем просто воевать".
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "полной чушью и российской пропагандой" утверждения российских чиновников о том, что он сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года.
Давид Арахамия вслед за Джонсоном также подтвердил в беседе с The Times, что Кремль намеренно исказил слова Джонсона, чтобы поддержать собственную версию. По его заверению, заявление Джонсона о том, что нужно "просто воевать" было сделано в ходе консультаций Украины с западными союзниками о том, как противостоять российскому вторжению.
Путин
Утверждает, что договор был почти готов к подписанию, но украинская сторона якобы отказалась, якобы под давлением западных союзников.
Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать от встречи Украины и России в Турции.