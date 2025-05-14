Путін намагається обіграти Трампа? Президент США висловився щодо стратегії РФ

Схоже, американський лідер поки не розібрався, чи справді його водять за ніс

Президент США Дональд Трамп за кілька днів повідомить, чи грає з ним його російський колега Володимир Путін. Йдеться про спроби США домогтися припинення війни в Україні.

Про це пише CNN. Можливо, глава Білого дому таки змінить свій графік, щоб відвідати Стамбул.

"На питання про стратегію Путіна і про те, чи він досі вважає, що російський лідер "вабить його на свій бік", як він припустив у попередньому посту в соціальних мережах, Трамп відповів журналістам, що дасть їм знати через кілька днів", — йдеться в публікації.

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Також видання зазначає, що Трамп неодноразово порушував питання зміни свого графіка поїздок на Близький Схід, щоб відвідати Туреччину для особистої присутності на мирних переговорах між Україною та Росією. Це питання досі залишається у підвішеному стані.

"Зміна графіка поїздок на даному етапі стала б логістичним кошмаром, але президент не далекий до того, щоб в останню секунду змінювати плани", — пишуть журналісти. Можливо, американський лідер навмисно змушує гадати про те, чи буде він у Стамбулі.

Путін "хотів би, щоб я був там, і це можливо. Це не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати багато життів і повернутися. Я не знаю, чи був би він там, якби мене там не було", – сказав Трамп.

Раніше ми розповіли, як проходили переговори між Росією та Україною у Стамбулі у 2022 році, чим закінчилися та як зірвалися. Сам Путін з того часу не раз висловлював готовність повернутися до цього формату.