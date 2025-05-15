"Мы не видели оливковую ветвь": Иран заявил о готовности к новому ядерному соглашению и назвал условие

Иран готов немедленно подписать новое "ядерное соглашение" с США "хоть сегодня", если условие будет выполнено.

Иран готов заключить с президентом США Дональдом Трампом новое "ядерное соглашение". Однако Тегеран требует снятия со страны всех экономических санкций, налагаемых Соединенными Штатами.

Об этом заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью NBC News. Шамхани подтвердил, что Иран готов в рамках нового "ядерного соглашения" взять на себя ряд обязательств, в частности:

никогда не производить ядерное оружие на своих мощностях;

полностью избавиться от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для изготовления ядерного оружия;

обогащать уран только до того уровня, который позволит использовать его исключительно в гражданских целях;

разрешить международным инспекторам контролировать процесс обогащения урана.

Однако, отметил советник, эти шаги могут быть реализованы только в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций против Тегерана. Шамхани подтвердил, что Иран готов немедленно подписать соглашение "хоть сегодня", если условие будет выполнено.

"Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорится, то, несомненно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем", – сказал он.

Шамхани, давший интервью через несколько часов после того, как Трамп заявил о предложении "Оливковой ветви" для Ирана, пригрозив усилить экономические санкции, добавил, что разочарован тоном Трампа и его угрозами. По словам советника, Иран заинтересован в достижении договоренностей, а не в выслушивании очередных угроз.

"Он говорит об оливковой ветке. Но мы не видели оливковую ветвь. Мы видели только колючую проволоку", — резюмировал он.

Отметим, недавно президент США Дональд Трамп объявил о новых масштабных санкциях против стран, покупающих нефть и нефтехимические продукты у Ирана. Он предупредил, что всем государствам, продолжающим подобную торговлю с Ираном, будет запрещено вести бизнес с Соединенными Штатами.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп по возвращении в Белый дом обратился в Иран с предложением заключить новое ядерное соглашение и пригрозил последствиями, если тот откажется. Тегеран в конце концов на сделку не пошел, назвав требования Вашингтона "неприемлемыми". При этом в США пригрозили военными действиями, если Иран откажется подписывать соглашение и не прекратит обогащать уран. "Телеграф" также писал, готов ли Трамп начать войну против Ирана.