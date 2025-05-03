В Иране произошел мощный взрыв возле АЭС: в ближайших городах перебои со светом (видео)

В районе сильный шторм и землетрясение

В Иране произошел взрыв в городе Кередж, где находится атомная электростанция. В сети после этого появились видеозаписи пожара.

По данным Clash Reports, неподалеку от места происшествия было зафиксировано землетрясение магнитудой в 4 балла. Иранское издание Mehr добавило, что в этой части страны бушует сильный шторм, который уже вызвал перебои с электричеством в близлежащих городах.

На фоне этого в сети начала появляться слухи о том, что над станцией был слышен звук, похожий пролет самолета, а системы ПВО якобы сделали несколько выстрелов. Вместе с тем, официальные источники информацию об атаке с воздуха отрицают, ссылаясь на удары молнии.

В сети тем временем появилось два ролика с места происшествия. На одном виден мощный пожар, а на другом видно, что дым поднимается возле характерных градирен АЭС. Хотя в иранских СМИ пишут, что взрыв и пожар произошли не в районе АЭС, а на картонной фабрике.

Как сообщалось ранее, на днях в иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, из-за которого погибли около 20 человек и еще сотни получили ранения.