"Кровавые орешки": как украинцы платят Ирану и сколько "шахедов" для Путина можно сделать за эти деньги

Деньги украинцев пополняют казну Ирана

Пока Москва углубляет сотрудничество с Тегераном и закупает у него оружие, которым бомбит Украину, деньги украинцев попадают в казну Ирана. Несмотря на санкции Киева, иранские товары до сих пор можно встретить даже на полках больших украинских супермаркетов.

"Телеграф" узнал подробнее о ситуации и рассказывает о том, как получается, что украинцы фактически спонсируют агрессию против себя же.

Как Иран помогает убивать украинцев

Во время полномасштабной войны России против Украины Иран стал одним из поставщиков оружия и технологий для россиян. В частности, с 2022 года Россия атакует города украины иранскими "шахедами", от которых погибают мирные граждане. Только в 2022 году, по данным Зеленского, Иран продал России более 200 ударных дронов.

В 2024 году группа хакеров Prana Network заявила, что взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России. Согласно ним, сделка Ирана и РФ включала в себя 6000 комплектов БПЛА, программное обеспечение к ним, а также оборудование и технологии. За все это Москва могла заплатить Тегерану 1 млрд 750 млн долларов.

БПЛА Shahed 136 иранского производства, использумей Россией под названием Герань 2, на выставке в Киеве. Фото: Getty

В самом Тегеране цинично отрицали передачу дронов РФ. Министр иностранных дел Ирана в 2024 году заявил, что их технологии просто якобы могли быть скопированы другими государствами. Однако на Западе в ложь Ирана не верят.

"Это, очевидно, неправда, и доказательства говорят сами за себя", — сказал в 2024 году представитель внешнеполитического ведомства США Мэтью Миллер в ответ на отрицание Ираном поставок оружия в Россию.

Еще в 2022 году ЕС решил ввести новые ограничения против Ирана за поставки дронов в Россию. В санкционный список внесли иранских военных, бизнесменов и компании.

В 2023 году санкции ввела и Украина

29 мая 2023 года Рада утвердила решение СНБО о ведении секторальных санкций против Ирана. Согласно документу, санкции против Ирана применяются сроком на 50 лет и касаются полного запрета торговых операций, остановки транзита ресурсов, полетов и перевозки на территорию Украины, а также предотвращения выведения капиталов резидентами Ирана.

Торговля не идет

Несмотря на вышеуказанные санкции, украинцы с удивлением продолжают находить в магазинах иранские товары даже сейчас. Так, например, экономист Борис Кушнирук случайно сделал для себя такое открытие.

"Рядом с квартирой, в которой проживаю, находятся супермаркеты трех торговых сетей — "Сильпо", "Новус" и "Ультрамаркет". Именно у них преимущественно покупаю продукты для себя и тети, которой 80 лет. Когда покупаю продукты ей, то делаю это по списку, который она мне посылает в Телеграм. Недавно они попросили купить разные сухофрукты, в том числе финики. Просматривая в "Новус" полки с сухофруктами, обратил внимание, конечно, сначала на цену, а потом на поставщика", — рассказывает он.

Как оказалось, им является компания "ДжастФрутс".

ДжастФрутс

Согласно данным из открытых источников, директором компании "ДжастФрутс" является мужчина с интересным именем, которое может наталкивать на определенные мысли: Нурзай Абдул Насер.

Это не единственный его бизнес. Также он является директором ТОВ "ГОЛЛАНД ФРУТ".

Недолгие поиски приводят нас к интересной заметке на сайте "Бізнес-Гід". Интересна она тем, что на ней указывается, чем занимается "ГОЛЛАНД ФРУТ": импорт товаров с Индии и Ирана.

То есть, директор компаний, зарегистрированных в Украине, занимается импортом в Украину товаров из Ирана. Более того, как выяснил, Борис Кушнирук, сам Нурзай Абдул Насер и есть выходцем из Ирана.

Верхушка айсберга

Нурзай Абдул Насер — это не единственный предприниматель, которого связывают с Ираном. Как выяснило "Суспільне", по состоянию на 2023 год, в Украине работало более тысячи бизнесов с иранскими корнями.

В 2025 году, как выяснил "Телеграф", некоторые из этих компаний уже не работают. Однако другая часть — продолжает функционировать до сих пор.

Топ-3 компании, чьими владельцами (на 2022 год) были выходцы из Ирана, но они продолжают работать в Украине:

ООО "УКРЗЕРНО ТРЕЙД"

ООО Суперлакомка

ООО ЗИБА

Официальная статистика

"Корни" корнями, но что с официальным товарооборотом Украины и Ирана? Как выяснил "Телеграф", с 2023 года, когда были введены санкции, Украина полностью прекратила свой экспорт в эту страну. А вот импорт — нет. Его доля хоть и составляет "копейки" в общей торговле Украины, но речь идет о миллионах долларов, которые украинцы фактически передают в казну одного из союзников России.

Согласно данным Госстата, речь идет о таких суммах:

2022 год

Украина покупала у Ирана товаров на сумму 58 447 600 долларов.

Экспорт — 207 626 800 долларов.

2023

импорт — 18 676 000 долларов.

экспорт сильно упал, вероятно, из-за санкций — 1 688 200 долларов.

2024

импорт продолжается, несмотря на санкции, — 11 428 400 долларов.

экспорт из Украины остановлен до 0.

2025 (январь-февраль)

Импорт — 3 804 200 долларов.

экспорт — 0

"Кровавые орешки"

По данным Алексея Куща, львиную долю товаров, которые в 2024 году Украина официально купила у Ирана, составляет "съедобные плоды и орехи" — 7,2 млн долл. (63% импорта из Ирана за год).

Экономист также отметил, что 11,4 миллиарда за 2024 год — это, вероятно, не полная цифра объема торговли с Ираном.

"Но эта сумма импорта не является окончательной. Иран очень часто обходит санкции, экспортируя свою продукцию под торговую марку других стран: ОАЭ, Турции, Египта и других. То есть сумма реального, а не официального импорта в Украину из Ирана, может быть больше в разы", — считает Кущ.

Почему так происходит

По мнению Кушнирука, санкционная политика Украины зияет дырами.

"Как оказывается, эти ограничения имеют вопиющие, просто недопустимые пробелы. Импорт отдельных товаров, в частности продуктов питания, часто остается вне санкционных списков, что вызывает справедливый вопрос, почему это позволяют поставлять в Украину.

Санкционная политика имеет многочисленные недостатки: часто ограничения налагаются только на отдельные сектора экономики, оставляя лазейки для обхода через подставные компании и третьи страны. И хотя ответственные органы уверяют в эффективности санкций, реальность, которую мы видим на полках супермаркетов, свидетельствует об обратном", — считает он.

Что говорят эксперты

"Телеграф" решил спросить мнения у бывшей советницы главы Верховной Рады Украины (2019-2021) Веры Константиновой по этому поводу. Она отметила, что вопрос импорта иранских товаров в условиях полномасштабной войны несет гораздо более глубокую угрозу, чем кажется на первый взгляд.

"Иран — полноценный участник войны против Украины, поддерживающий российскую агрессию против Украины, в том числе путем поставки ударных дронов Shahed, ежедневно убивающих наших граждан и уничтожающих критическую инфраструктуру. В этом контексте любые экономические отношения с Ираном выглядят не только морально неприемлемыми, но и стратегически опасными. Если посмотреть статистику, увидим тенденцию существенного сокращения торговых и дипломатических отношений с 2022 года, но не полную их остановку. У нас продолжает функционировать Посольство Украины в Иране, дипломатические отношения не разорваны, несмотря на все эти факты привлечения иранских специалистов к войне на стороне агрессора", — отмечает политолог-международник.

Что не так с санкционным давлением на Иран

"С санкционным давлением есть нюанс, санкции против Ирана остаются точечными и неполными, плюс на международном уровне они были ослаблены после заключения так называемого ядерного соглашения 2015 года. И сейчас восстановить их полную мощь через СБ ООН кажется проблематичным, пока Россия остается нелегально в кресле постоянного члена.

Еще одним ключевым моментом, если учитывать, что санкционное давление не включает запрет на импорт товаров, имеющих гуманитарный характер, то есть не имеющих двойного или военного назначения. В этом случае применима модель запрета экспорта товаров из конкретной страны происхождения. Тогда и подрядчики и реэкспортеры будут искать другие товары для торговли с Украиной или другой рынок сбыта. Должны понимать, что философия санкций — это об экономическом давлении. Потому и санкционная политика должна быть целостной — запрещено должно быть все, что укрепляет экономику страны-пособника агрессора", — считает она.

Об иранских финиках

Как отмечает Константинова, анализируя информацию из иранских источников, экспорт фиников составляет относительно небольшую часть в общем объеме экспорта Ирана, но имеет важное значение для сельскохозяйственного сектора и региональных экономик страны.

"Доля в общем экспорте не значительна, есть более весомые сектора. С другой стороны, эта отрасль имеет немаловажное значение для сельскохозяйственного сектора, поскольку обеспечивает занятость в регионах, где выращиваются финики", — объяснила она.

Константинова резюмирует:"Украине однозначно следует продолжать работу по синхронизации санкционного давления на Иран с нашими партнерами. Практикуется санкционирование конкретных субъектов ведения хозяйства. Как вариант, провести разъяснительную кампанию для торговых сетей, импортеров и потребителей о том, почему экономическая изоляция Ирана является частью защиты украинской государственности".

Сухие цифры

Как мы уже выяснили, за 2024 год Украина импортировала из Ирана товаров на сумму 11,5 миллиона долларов. То есть на столько пополнилась казна Ирана.

Иран — страна авторитарная, в которой вся прибыль тщательно отслеживается и перенаправляется буквально вручную. А еще Иран — воинственная страна, делает много оружия и продает его, например, Владимиру Путину для убийства украинцев.

То есть часть из заработанных средств идет на оружия. А это значит, что деньги украинцев могли пойти, например, на создание какого-нибудь "шахеда", который потом будет отправлен в Россию.

По данным ISW, который ссылается на отчет хакеров Prana Network, по контракту Россия платила 193 000 долларов за один беспилотник "шахед"-136 (оптовая цена за партию 6000 единиц). А расчетная себестоимость одного такого дрона, как пишут СМИ, может составлять примерно 50 тысяч долларов.

Несмотря на локализацию производства Россия до сих пор закупает у Ирана сотни дронов различных модификаций в год.

Подсчет: Украина за 2024 год купила у Ирана продукции на сумму, за которою Тегеран может произвести примерно 230 стандартных "шахедов". При этом нет гарантий, что они потом не "вернуться" в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, почему "шахеды" стали опаснее, сколько они стоят и где наш ответ.