Не трогай наш залив! Трампу поступили угрозы из исламской страны, где не любят американцев

Иран, имеющий самую длинную береговую линию залива, решительно против такого переименования

Президент США Дональд Трамп намерен официально сменить употребляемое правительством название "Персидский залив" на "Арабский залив". Это не первый подобный шаг политика: раньше он уже инициировал переименование.

Об этом сообщает "Associated Press" со ссылкой на двух американских чиновников. Заявление ожидается во время второго международного визита Трампа в рамках его второго президентского срока — в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Персидский залив, который граничит с Оманом, ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Кувейтом и имеет 36 миль береговой линии Ирака, уже давно называется "Арабским" в нескольких странах региона. Они продвигают такое название как инструмент политического влияния.

Иран, имеющий самую длинную береговую линию залива, решительно против такого переименования. Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи назвал инициативу "оскорбительной для всех иранцев".

"Политически мотивированные попытки изменить исторически сложившееся название Персидского залива свидетельствуют о враждебных намерениях относительно Ирана и его народа и решительно осуждаются. Такие предвзятые действия являются оскорблением для всех иранцев, независимо от их происхождения или места жительства", — сказал он. Кроме того, политик подчеркнул: название "Персидский залив" употребляется с 16-го века и смена вызовет гнев среди иранцев по всему миру.

Это решение совпадает с новым этапом переговоров США и Ирана о недопущении разработки ядерного оружия. Иран уже имел конфликт из-за этого названия — в 2012 году угрожал судом Google за отсутствие названия на картах. В настоящее время Google Maps использует оба: "Персидский залив (Арабский залив)".

Это может стать второй подобной инициативой Трампа. Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США официально инициировал переименование Мексиканского залива и высшей вершины Северной Америки — Денали.