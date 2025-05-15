Одно слово Зеленского вывело из себя Захарову. Она сразу попыталась оскорбить его

Лавро тоже "отличился", заступаясь за Путина

Слова президента Украины Владимира Зеленского о "бутафорском" составе российской делегации в Стамбуле изрядно задели Кремль. Ведь в Москве уже попытались оскорбить президента.

Как отметила спикер МИД РФ Мария Захарова, Зеленский "не имеет права" так называть российскую делегацию, которая состоит "исключительно из профессионалов".

"Кто употребляет слово бутафорский? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием в отношении людей с образованием и научными степенями, с заслугами перед отечеством?" — сказала Захарова.

По ее словам, Россия отправила на переговоры в Стамбул "лучших" людей, которые там сейчас нужны. Добавим, что в состав российской делегации входит Владимир Мединский – помощник президента Российской Федерации, Михаил Галузин – с 2018 года заместитель министра иностранных дел, Игорь Костюков – начальник Генштаба РФ, Александр Фомин – замминистра обороны.

"На каком основании человек, пришедший к власти на "инфотехнологиях и капиталовложениях", вообще может усомниться в уровне кого-либо!" – сказала представитель МИД РФ.

Кроме этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского "жалким человеком" из-за его "требования" о присутствии главы РФ Владимира Путина в Стамбуле.

Напомним, что во время короткого выхода к прессе в Стамбуле Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана и назвал "бутафорским" состав делегации России.

"У нас делегация на самом высоком уровне, у россиян похоже на бутафорскую. Посмотрим, что мы будем делать, есть ли у россиян вообще мандат на принятие решений", — сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле попытались оскорбить президента Украины еще до переговоров.