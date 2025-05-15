Трамп закрутит гайки на максимум? В США назвали способ наказать Путина за срыв переговоров

Влиятельная консервативная газета выступила с советами президенту США.

"Если Россия не согласится на мир, США должны усилить помощь Украине", — говорится в редакционной колонке газеты The New York Post, которая является одной из старейших в США. Издание, считающееся консервативным, принадлежит корпорации News Corp, контролируемой семьей американских медиамагнатов Мердоков. Они же владеют и "республиканским каналом" Fox News, сообщает "Телеграф".

"Переговоры между Москвой и Киевом, которые состоятся в четверг в Турции, станут очередным испытанием того, действительно ли Владимир Путин настроен на прекращение огня, — отмечается в тексте, — А если Путин провалит это, то испытание ожидает и президента Дональда Трампа".

СМИ напоминает, как президент США выражал оптимизм, заявляя, что из переговоров может выйти "что-то довольно хорошее".

"Однако Москва и раньше делала вид, что заинтересована в мире, лишь для того, чтобы показать свою истинную сущность.

Помните, что именно Путин начал эту войну и нарушил предыдущие условия прекращения огня.

Пока он верит, что может получить какое-то преимущество, он будет продолжать свои атаки — независимо от того, на что он "соглашается", — пишут журналисты.

Хорошо, что Трамп угрожает Москве вторичными санкциями, если сделка не будет достигнута, отмечает редакция The New York Post.

"Российская экономика уже является нестабильной, и она серьезно пострадает от дополнительных ударов. Но для того, чтобы заставить Путина принять любое реалистичное мирное соглашение, Трамп и Запад, вероятно, также должны будут увеличить помощь Киеву — особенно военную: оружие и оборудование, которые могут изменить ситуацию на поле боя", — говорится в колонке.

По данным Института изучения войны, Россия несет "значительные" и растущие потери личного состава на каждую квадратную милю добытой территории. В то же время она имеет ресурсы для пополнения этих потерь.

"Украине крайне необходимо повысить цену для России на поле боя — если не остановить, то хотя бы отбросить назад ее последние наступления.

И самая лучшая новость: Трамп, похоже, все больше осознает, что главное препятствие на пути к миру — это Путин, а не Владимир Зеленский.

Если он действительно хочет как можно быстрее завершить войну, то должен закрутить [Путину] гайки до предела", — заключают в газете.

Ранее "Телеграф" писал, что в Анталию прилетел государственный секретарь США Марко Рубио в сопровождении автора законопроекта о новых санкциях против России, сенатора Линдси Грэма.