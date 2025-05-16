"Нет больших ожиданий": госсекретарь США скептически оценил перспективы переговоров в Стамбуле

Рубио планирует 16 мая встретиться с уехавшей в Стамбул украинской делегацией, а также с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой

Государственный секретарь США Марко Рубио не ожидает какого-либо прорыва в переговорном процессе между Украиной и Россией в Стамбуле. Это одна из причин, по которым он не будет присутствовать во время этих переговоров.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на пресс-конференцию, которую дал Рубио в Анталии. Он отметил, что прорыва в переговорах не стоит ожидать до момента, когда президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин не встретятся "лицом к лицу".

"У нас нет больших ожиданий относительно того, что произойдет завтра… Они (Кремль) отправили сюда группу более низкого уровня. Я надеюсь, что эти переговоры будут между Украиной и Россией, с нашими турецкими коллегами в комнате, вместе с кем-то из нашей команды или членами нашей команды на соответствующем уровне", – сказал он.

Рубио отметил, что планирует 16 мая встретиться с уехавшей в Стамбул украинской делегацией, а также отдельно – с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Также он планировал присутствовать на встрече глав МИДа стран НАТО в Турции. В то же время, на переговорах его не будет: Рубио отметил, что будет привлечен "кто-то из американской команды".

"Но мы приехали, потому что нам сказали, что может произойти прямое взаимодействие между россиянами и украинцами. Таков был первоначальный план. Вы все слышали одно и то же. Этого не должно было произойти. А если да, то не на тех уровнях, на которые мы надеялись. Надеюсь, я ошибаюсь. Я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент и Путин напрямую не поговорят по этой теме", – резюмировал он.

Отметим, что переговоры украинской и российской делегаций должны начаться в пятницу, 16 мая, утром в Стамбуле. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров. "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал состав российской делегации, отметив, что отсутствие лидера России Владимира Путина и присутствие чиновников не самого высокого ранга свидетельствуют о неуважении США и Турции.

Также "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что мирный процесс между Украиной и Россией не будет иметь реального прогресса без его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, никакие переговоры на уровне делегаций не способны принести прорыв без участия лидеров государств.

Российский режим, кстати, тоже не верит в успех переговоров в Стамбуле, куда он отправил делегацию "алкашей с балалайками". Именно поэтому российские пропагандистские СМИ уже получили "методички", как объяснять россиянам провал руководителя "делегации" Мединского и непосредственно российского правителя Владимира Путина.