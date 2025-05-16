В Москве занервничают: сенаторы США хотят законодательно запретить признавать Крым российским

Речь идет не только о Крыме, но и о других временно оккупированных территориях Украины.

В Сенате США внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий Соединенным Штатам каким-либо образом признавать российские претензии на Крым или любые другие оккупированные территории Украины, их воздушное пространство и территориальные воды. Авторами документа стали два сенатора от Демократической партии США – Майкл Беннет и Ричард Дурбин.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на совместное заявление Дурбина и Беннета. Законопроект запрещает всем федеральным ведомствам и агентствам совершать какие-либо действия, оказывать какую-либо помощь и тратить любые средства, предусматривающие признание временно оккупированных территорий Украины российскими, если такая претензия не будет признана Украиной.

"Более трех лет украинский народ мужественно борется против неоправданной и ничем не спровоцированной агрессии Владимира Путина… Недальновидная политика администрации Трампа продолжает подбадривать Путина и диктаторов во всем мире, ослаблять Украину и обострять отношения США с союзниками по всему миру. Ради национальной безопасности США и демократии по всему миру наша поддержка Украины должна оставаться непоколебимой. Этот законопроект подтверждает, что Соединенные Штаты никогда не капитулируют, признавая претензии России на суверенитет над Крымом и другими насильственно захваченными украинскими территориями", – сообщил Беннет.

Дурбин напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал прекратить войну в Украине за один день, если он станет президентом. В итоге прошло уже больше 100 дней – а война продолжается, Трамп вместо решительных действий против России пытается давить на Украину и других союзников Соединенных Штатов.

"Вместо того, чтобы положить конец войне, Дональд Трамп дистанцируется и запугивает наших союзников по всему миру. Поскольку Трамп продолжает вести переговоры относительно свободы Украины и доверия к Америке, Конгресс имеет обязательства и конституционную ответственность действовать. Этот законопроект подтверждает нашу преданность украинскому народу и четко дает понять, что Соединенные Штаты никогда не признают суверенные украинские территории частью России – точка", – сообщил он.

Отметим, что признание Соединенными Штатами временно оккупированного Крыма как части России будет иметь разрушительные последствия не только для Украины, но и для международного порядка. США потеряют свой авторитет на мировой арене, а Россия получит мощный козырь в своей захватнической политике. Не менее важным последствием станет реакция Китая, который воспримет это как сигнал слабости. Поэтому Пекин может активизировать свои территориальные претензии к Филиппинам, Тайваню и островам в Южнокитайском море.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что признание Крыма "российским" станет очень плохим сценарием. Он считает, что если Россия каким-то образом сможет добиться признания аннексии Крыма, это будет катастрофой для Украины, и не только. А вот другой экс-министр иностранных дел, Вадим Пристайко, считает иначе. По его мнению, США действительно могут признать временно оккупированный Крым "российским", чтобы попытаться смягчить позицию Кремля в вопросе мирных переговоров. Однако даже признание полуострова "российским" со стороны Вашингтона почти ничего не меняет в вопросе международных отношений, поскольку вряд ли Европа и Украина последуют за США.