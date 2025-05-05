Выборы Папы Римского вот-вот начнутся: что сейчас происходит в Ватикане

Процедуры по избранию Папы Римского начнутся совсем скоро

Выборы 267-го Папы Римского начнутся 7 мая 2025 года. Все кардиналы-избиратели уже прибыли в Рим, приготовление в Конклав, который и должен избрать нового Преемника святого Петра, выходят на финальную стадию. В понедельник, 5 мая, утром в зале синодальных заседаний в Ватикане состоялось десятое собрание кардиналов в рамках подготовки к выборам.

Как сообщил директор прессслужбы Святого Престола Маттео Бруни, участие в заседании приняли 179 кардиналов, среди которых 132 из 133 принявших участие в Конклаве. В Рим уже прибыли все избиратели.

После завершения собрания Декан Коллегии кардиналов сообщил, что накануне, в субботу после обеда, кардинал-камерленг провел жеребьевку комнат для участников Конклава. Проживание предусмотрено в Доме святой Марии и в помещениях старого одноименного гостиничного комплекса, который расположен рядом. Заселение начнется во вторник после обеда.

Как отметил Маттео Бруни, на сегодня практически завершена подготовка Сикстинской часовни, где состоится голосование, а также обоих жилых корпусов, где будут проживать кардиналы. Часовню уже взяли под охрану, вход журналистов туда запрещен – фото и видео будет распространяться только пресс-служба Святого Престола.

Кардиналы, если пожелают, смогут добираться в Сикстинскую часовню пешком, однако исключительно четко определенным защищенным маршрутом. Периметр помещения будет опечатан. Все участники Конклава получили рекомендацию оставить мобильные телефоны в местах проживания, поскольку в обоих корпусах и в самой часовне связь будет отсутствовать. Для ознакомления с биографиями всех избирателей им раздали буклеты с информацией, также доступной на сайте Святого Престола.

Кардиналы также продолжают обсуждение главных черт, которым должен обладать новый Папа, чтобы достойно обнять служение Преемника святого Петра в современных условиях.

Напомним, ранее Телеграф писал, что среди 133 кардиналов-участников Конклава будет и украинец Николай Бычок, который в декабре прошлого года стал самым молодым кардиналом Католической церкви в возрасте 44 лет.