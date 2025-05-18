Россия может запустить межконтинентальную баллистическую ракету: когда и куда (карта)

"Ярс" может нести несколько ядерных боеголовок с индивидуальным наведением

Россия планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (РС-24 ), чтобы запугать Украину и государств-членов ЕС и НАТО. Это может произойти в ночь на 19 мая 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки. Там отметили, что запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, из мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска — район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

"Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров", — говорится в сообщении ГУР.

Сколько километров может лететь ракета до Харькова

Населенный пункт, где планируется запустить ракету

Что такое "Ярс"

Российский ракетный комплекс "Ярс" (или РС-24 "Ярс") — это стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета, находящаяся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения РФ с 2009 года.

Комплекс создан как модернизированная версия предыдущих систем типа "Тополь-М", с улучшенными характеристиками проникновения противоракетной обороны.

"Ярс" может нести несколько ядерных боеголовок с индивидуальным наведением, что затрудняет его перехват современными системами ПВО. Ракета может запускаться как с шахтных пусковых установок, так и с мобильных грунтовых ракетных комплексов, что обеспечивает высокую маневренность и снижает уязвимость к превентивному удару.

Россия активно демонстрирует это оружие как символ своей ядерной мощи, проводя регулярные учения и заявляя о развертывании новых пусковых установок.

Стоит отметить, что, согласно открытым данным, Россия имеет в своем арсенале 521 межконтинентальную баллистическую ракету. Среди них:

РС-20 "Воевода" – 34;

РС-12М и РС-12М1 "Тополь-М" – 78;

"Ярс" – 180 в шахтном и 24 в мобильном варианте;

"Сармат" – неизвестно;

"Авангард" – около 8;

РСМ-56 (или Р-30) "Булава" – 112;

РСМ-54 "Сыневая" – 80.

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