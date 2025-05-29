Новый "Арестович"? Трамп выдал ряд обещаний по Украине и стал посмешищем (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 677
Подобные заявления Трамп делает не впервые
Президент США Дональд Трамп снова дал Владимиру Путину две недели на завершение войны в Украине. Такое же заявление звучало из его уст уже несколько раз за последние два месяца.
CNN показал видео, где Трамп в разные дни повторяет одну и ту же фразу о дедлайне в "две недели".
Американские журналисты зафиксировали, что президент говорил об этом сроке 27 апреля, 19 мая и снова на этой неделе.
Напомним, подобные заявления Трамп делает не в первый раз. Во время избирательной кампании он обещал закончить войну через 24 часа после вступления в должность, но позже объяснил, что это было образное высказывание.
Пользователи соцсетей сравнили американского президента с Алексеем Арестовичем. В начале полномасштабной войны бывший советник Офиса президента Украины заявлял, что конфликт будет продолжаться 2-3 недели, что тогда успокоило часть украинцев. Война продолжается уже четвертый год.
В сети возмущенные украинцы называют Трампа популистом, использующим нереальные обещания для политических целей:
Ранее "Телеграф" также писал, как на Западе реагируют на последние заявления президента США. "Путин все больше раздражает Трампа", пишут в СМИ.