Новый "Арестович"? Трамп выдал ряд обещаний по Украине и стал посмешищем (видео)

Подобные заявления Трамп делает не впервые

Президент США Дональд Трамп снова дал Владимиру Путину две недели на завершение войны в Украине. Такое же заявление звучало из его уст уже несколько раз за последние два месяца.

CNN показал видео, где Трамп в разные дни повторяет одну и ту же фразу о дедлайне в "две недели".

Американские журналисты зафиксировали, что президент говорил об этом сроке 27 апреля, 19 мая и снова на этой неделе.

Напомним, подобные заявления Трамп делает не в первый раз. Во время избирательной кампании он обещал закончить войну через 24 часа после вступления в должность, но позже объяснил, что это было образное высказывание.

Пользователи соцсетей сравнили американского президента с Алексеем Арестовичем. В начале полномасштабной войны бывший советник Офиса президента Украины заявлял, что конфликт будет продолжаться 2-3 недели, что тогда успокоило часть украинцев. Война продолжается уже четвертый год.

В сети возмущенные украинцы называют Трампа популистом, использующим нереальные обещания для политических целей:

Ранее "Телеграф" также писал, как на Западе реагируют на последние заявления президента США. "Путин все больше раздражает Трампа", пишут в СМИ.