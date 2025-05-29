Вот это поворот: в США федеральный суд приказал отменить действие всех тарифов Трампа, что случилось

Иск против пошлин Трампа подали генеральные прокуроры 12 штатов США, обвинивших президента в подрыве американской экономики

Федеральный суд по вопросам международной торговли США 28 мая по итогам заседания признал тарифы на импорт из ряда мировых государств, введенные президентом США Дональдом Трампом, незаконными. Суд постановил, что президент превысил свои полномочия, поэтому коллегия из трех судей назвала тарифы неконституционными и объявила указы об их введении недействительными.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Среди прочего суд решил, что Трамп не имел права ссылаться во время введения тарифов на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Дело в том, что закон не предоставляет президенту полномочий самостоятельно принимать решения относительно тарифов.

"Указы о всемирных и зеркальных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные президенту, … для регулирования импорта с помощью тарифов. Указы президента… объявляются недействительными как противоречащие закону", – сказано в решении суда.

Среди прочих суд таким образом отменил пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%, пошлины на товары из Китая в размере 20% и 10% пошлины на весь импорт от торговых партнеров США, которые Трамп ввел с целью "уменьшить торговый дефицит". Аналогичным образом отменены так называемые "взаимные тарифы" в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран мира, которые должны были вступить в силу 9 июля – если правительства этих государств не станут заключать какое-либо тарифное соглашение с Вашингтоном.

Иск против пошлин Трампа подали генеральные прокуроры 12 штатов США. Трампа обвинили в сознательном подрыве экономики США и призвали суд дать справедливую оценку действиям президента США.

"Мы возбудили это дело, потому что Конституция не предоставляет ни одному президенту неограниченных полномочий для подрыва экономики. Это решение подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента", — прокомментировал представителям СМИ приговор суда один из соавторов иска, генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд.

Впрочем, администрация Трампа уже через несколько минут после оглашения решения суда подала апелляцию. А спикер Белого дома Кэролайн Левитт обрушилась с критикой на истцов и суд, заявив, что Белый дом использует "все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия" – поскольку "президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место".

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "День Освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и алюминиевая продукция. Согласно сообщениям в Федеральном реестре, тарифные коды указывают на то, что пиво и металлическая тара объемом до 20 литров будут облагаться 25% пошлинами на ввоз. Кроме этого, под тарифы попало огромное количество другой продукции.

Был и смешной момент: Трамп среди других стран, облагаемых пошлинами в 10% на экспорт, упомянул острова Херда и Макдональда, находящиеся в южной части Индийского океана. Однако эти острова населены исключительно животными, постоянного человеческого населения там нет, а юридически это даже не отдельное государство, поскольку острова уже много лет находятся в юрисдикции Австралии.

После того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. Администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки. При этом решение Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".