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Суд положил конец торговой войне Трампа? Разбираем детали скандальных пошлин

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Администрация Трампа через несколько минут после оглашения решения суда подала апелляцию Новость обновлена 29 мая 2025, 08:14
Администрация Трампа через несколько минут после оглашения решения суда подала апелляцию. Фото Коллаж "Телеграф"

Некоторые страны не получили повышенных тарифов

Суд в США признал пошлины Трампа незаконными. Федеральный суд по международной торговле 28 мая постановил, что президент Соединенных Штатов превысил свои полномочия, коллегия из трех судей назвала тарифы неконституционными и объявила указы об их введении недействительными.

Как суд объяснил решение о незаконности пошлин Трампа

Суд решил, что Трамп не имел права ссылаться при введении тарифов на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Этот закон не предоставляет президенту полномочий самостоятельно принимать решения о тарифах. В этом случае действует Конституция, согласно которой только Конгресс США вправе устанавливать торговые тарифы.

Что такое пошлина в двух словах

Пошлина — это плата, взимаемая государством за товары, пересекающие ее границу. Это своего рода налог на ввозимые в страну или вывозимые из нее товары. Компания или человек, перевозящий товары через границу, должны заплатить государству определенную сумму.

Какие пошлины ввел Трамп

Президент Штатов объявил о введении повышенных тарифов 2 апреля, назвав это "Днем освобождения США". Он установил базовую пошлину в 10% для всех стран и "взаимную", определенную Штатами. Также было установлено 25% пошлины на все автомобили. Базовый тариф касается всех стран, поэтому эти 10% должны прибавляться ко второму тарифу.

Какие страны не затронули пошлины и почему

Торговые пошлины США не затронули Россию, Беларусь, Кубу и Северную Корею. В Белом доме объяснили причину тем, что эти страны "уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами". Однако США все еще больше торгуют с Россией, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, попавшие в тарифный список Трампа. Также под действие взаимных тарифов не попали Канада и Мексика.

Как пошлины Трампа сказались на Украине

Украина получила от Трампа базовую пошлину в 10%. Для нашей страны не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).

Министр экономики Украины Юлия Свириденко проинформировала, что Украина в 2024 году экспортировала в США товаров на сумму 874 млн долларов. 363 млн долларов приходилось на чугун, а 112 — на трубы.

В то же время импорт американской продукции в Украину составил 3,4 млрд долларов. При этом украинские пошлины на американские товары остаются достаточно низкими: на автомобиле – 10%, на нефть и уголь – 0%.

Как рассказывал "Телеграф", украинцы разорвали сеть мемами о решении Трампа ввести пошлины. Вспомнили вареники, Россию и пингвинов из "Мадагаскара".

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#США #Суд #Тарифы #Пошлины #Дональд Трамп