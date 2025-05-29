Новий "Арестович"? Трамп видав низку обіцянок по Україні та став посміховиськом (відео)

Подібні заяви Трамп робить не вперше

Президент США Дональд Трамп знову дав Володимиру Путіну два тижні на завершення війни в Україні. Така ж заява лунала з його уст уже кілька разів упродовж останніх двох місяців.

CNN показав відео, де Трамп у різні дні повторює одну і ту ж фразу про дедлайн у "два тижні".

Американські журналісти зафіксували, що президент говорив про цей термін 27 квітня, 19 травня і знову цього тижня.

Нагадаємо, подібні заяви Трамп робить не вперше. Під час виборчої кампанії він обіцяв закінчити війну за 24 години після вступу на посаду, але пізніше пояснив, що це було образне висловлювання.

Користувачі соцмереж порівняли американського президента з Олексієм Арестовичем. На початку повномасштабної війни колишній радник Офісу президента України заявляв, що конфлікт триватиме 2-3 тижні, що тоді заспокоїло частину українців. Натомість війна триває вже четвертий рік.

У мережі обурені українці називають Трампа популістом, який використовує нереальні обіцянки задля політичних цілей:

Раніше "Телеграф" також писав, як на Заході реагують на останні заяви президента США. "Путін усе більше дратує Трампа", пишуть у медіа.