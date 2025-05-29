Там уже 60 лет горит Вечный огонь: как выглядит могила Кеннеди, вокруг убийства которого – сотни теорий

Около 35-го президента США похоронили двоих его детей, умерших в детстве

Одним из самых резонансных событий 20 века стало убийство Джона Фицджеральда Кеннеди. Теории о "заговорах" и разные предположения о том, кто это сделал, не утихают и сейчас. Особенно после обнародования Трампом документов, связанных с расследованием убийства 35-го президента США.

Эта история полна конспирологических теорий. Со смертью президента связывали мафию, ЦРУ США, КГБ СССР, иностранные правительства и даже лидера Кубы Фиделя Кастро. Сегодня, 29 мая, отмечается 108-летие со Дня рождения Джона Кеннеди. По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, как выглядит его могила.

Джон Кеннеди 22 ноября 1963 года вместе со своей женой Жаклин ехал в лимузине по улицам города Даллас, Техас. Около 12:30 по местному времени прозвучали выстрелы.

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Кто убил Кеннеди?

По официальным данным, обнародованным Комиссия Воррена в 1964 году, в Кеннеди стрелял Ли Гарви Освальд — ветеран морской пехоты США. Он произвел выстрел с шестого этажа Техасского школьного склада. Через час после гибели президент,а Освальд был арестован. Через два дня его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Итак, перед судом виновный в убийстве не предстал и это только подогрело сомнения в том, что убил Кеннеди — не он.

Фото: Getty Images

Версии причин убийства

Результаты расследований Комиссии Воррена много раз подвергали сомнению. Среди наиболее распространенных теорий заговора по убийству Кеннеди — мафия, поскольку президент боролся с организованной преступностью, а это могло не нравиться "банде"; ЦРУ — есть теория, что Кеннеди после "провала в Заливе свиней" на Кубе преследовал цель уменьшить полномочия спецслужб; Фидель Кастро — из-за напряженных отношений между Кубой и США.

Фото: Getty Images

Где похоронен и как выглядит могила Кеннеди

Джон Кеннеди похоронен на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Его могила находится на холме, с видом на столицу.

С 25 ноября 1963 года на могиле Кеннеди горит Вечный огонь. Возле Джона Кеннеди похоронена его жена Жаклин Кеннеди и их двое детей, жизнь которых оборвалась еще в детстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Георгия Гонгадзе. Это трагическое событие изменило Украину и стало катализатором протестных движений. Но заказчиков убийства так и не установили.