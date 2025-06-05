"Орешник" запустили не туда? Жителей Казахстана испугали странные огни в небе (видео)

В небе над Казахстаном был замечен загадочный яркий объект

Жители Казахстана наблюдали в небе странное световое явление, вызвавшее многочисленные предположения в соцсетях и даже страх местных жителей. Яркие объекты видели над Астаной, Шимкентом, Карагандой и другими городами республики.

В соцсетях появились разные версии о происхождении необычного явления. Некоторые пользователи связывали его с неудачным испытанием или запуском российской ракеты "Орешник ", которой российские пропагандисты так страшат Украину, да и весь мир.

Впоследствии Министерство обороны Казахстана официально прокомментировало ситуацию со странными световыми объектами в небе. Ведомство сообщило, что факты нарушения воздушного пространства над территорией страны якобы не фиксировались.

"Данное явление сродни тому, что в атмосфере находятся остатки обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности", — отметили в Минобороны Казахстана.

В то же время Министерство цифрового развития сообщило о проверке информации об этих явлениях в небе. Вместе с профильными службами проводится анализ.

Ранее "Телеграф" писал, что Буданов объяснил, как распознать реальную угрозу удара "Орешником". Он заверил, что если враг реально задумает применить свое оружие против Украины, наша разведка предупредит граждан.