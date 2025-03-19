Такими РФ атакует Украину: в Казахстане упал дрон с надписью "Герань"

Беспилотник из России залетел в Казахстан уже не в первый раз

Вечером 18 марта в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области (Казахстан) нашли БПЛА с надписью "Герань". Такие же ударные дроны "Герань-2", идентичные иранским Shahed-136, Россия использует для атак на Украину.

Фото беспилотника опубликовало местное издание Inform.kz. На аппарате нет видимых повреждений.

Ресурс "Уральская неделя" сообщает, что жители поселка Атамекен проинформировали об опасной находке правоохранителей. Экстренные службы рассказали журналистам, что получили сигнал о "неизвестном объекте" длиной 300 сантиметров.

На место выехали сотрудники полиции и саперы. Областной департамент полиции начал проверку.

"Объект упал в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, и был найден целым, без видимых повреждений. Все обстоятельства устанавливаются", — заявили в пресс-службе.

Это уже второй БПЛА, упавший в регионе. 18 февраля в Бокейординском районе возле села Уялы нашли "неопознанный объект" длиной 120 сантиметров.

Ранее россияне массированно атаковали дронами несколько крупных украинских городов. Были слышны взрывы в Запорожье, Херсоне, Одессе и области.