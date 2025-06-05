"Орєшнік" запустили не туди? Жителів Казахстану налякали дивні вогні в небі (відео)

У небі над Казахстаном помітили загадковий яскравий об'єкт

Жителі Казахстану спостерігали в небі дивне світлове явище, яке викликало численні припущення в соцмережах і навіть страх місцевих жителів. Яскраві об'єкти бачили над Астаною, Шимкентом, Карагандою та іншими містами республіки.

В соцмережах з'явилися різні версії про походження незвичайного явища. Деякі користувачі пов'язували його з невдалим випробуванням чи запуском російської ракети "Орєшнік", якою російські пропагандисти так страшать Україну, та і цілий світ.

Згодом Міністерство оборони Казахстану офіційно прокоментувало ситуацію з дивними світловими об'єктами в небі. Відомство повідомило, що факти порушення повітряного простору над територією країни нібито не фіксувалися.

"Дане явище схоже на те, що в атмосфері знаходяться залишки уламків космічного апарату або на метеоритний потік. Як правило, всі вони згорають у щільних шарах атмосфери, не долітаючи до земної поверхні", – зазначили в Міноборони Казахстану.

Водночас Міністерство цифрового розвитку повідомило про перевірку інформації щодо цих явищ у небі. Разом із профільними службами проводиться аналіз.

Раніше "Телеграф" писав, що Буданов пояснив, як розпізнати реальну загрозу удару "Орєшніком". Він запевнив, що якщо ворог реально задумає застосувати свою зброю проти України, то наша розвідка попередить громадян.