Буданов объяснил, как распознать реальную угрозу удара "Орешником": есть ли она сейчас

Россияне снова пугают Украину "Орешником"

Российская пропаганда снова пугает украинцев ударом ракетой "Орешник". Однако в настоящий момент такой угрозы нет.

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов объяснил, как отличить реальную угрозу от запугиваний пропаганды. Он заверил, что, если враг реально задумает применить свое оружие против Украины, то наша разведка предупредит граждан.

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"Вы же видели, что от ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны, — ред.) не было никакой (информации, — ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения", — ответил он журналистам о вероятном запуске.

Напомним, перед 9 мая российские паблики стали распространять информацию о том, что в Москве якобы рассматривают возможность удара по Киеву. Это якобы должно было стать "ответом" за непринятие Украиной парадного "перемирия" Путина. Еще спустя несколько дней россияне выпустили сообщение о закрытии воздушного пространства над ракетным полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области. С этого полигона враг обычно совершает пуски ракеты "Орешник".

Что такое "Орешник"

Баллистическая ракета "Орешник" – современная военная разработка. Она относится к баллистическим ракетам средней дальности (IRBM). Ракета оснащена 6 боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата.

Предполагаемые характеристики ракеты:

Ранее мы писали о том, что несмотря на всю информацию о приближении переговоров о завершении войны или прекращении огня, украинцев вновь предупреждают о рисках масштабного обстрела в ближайшие дни.