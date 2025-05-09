"А был ли мальчик?": Свитан разнес путинский "Орешник" и назвал самую опасную для Киева ракету

Из-за подлетного времени большую опасность для Киева представляет ракета, которую уже неоднократно использовали

Россияне снова пытались запугать украинцев "Орешником" перед 9 мая. Одну из целей озвучили – угрожали Киеву.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эксклюзивном интервью YouTube-каналу Telegraf высказал предположение, что "Орешник" для Украины не столь опасен. Этого вида ракет у россиян не так много, ведь они его не производят серийно. Он отметил, что образцы и удары по Украине они могут проводить полевые испытания. Мешают массовому производству и санкции.

Свитан уверен, у России есть и более опасные ракеты: "У россиян достаточное количество средств поражения. Не только "Орешник". "Орешник", в принципе, это небольшая проблема, если считать оставшиеся "Ярсы", "Тополя", то есть те баллистические, даже межконтинентальные ракеты, которыми Путин, в принципе, может пользоваться", — говорит эксперт отметив, что "Орешник" имеет дальность до 5 тысяч километров и время подлета у нее больше, чем у "Искандера".

Точно попадать они не могут, хотя способны пробить несколько этажей, а взрыв меньше, чем у баллистической ракеты. Для Киева угрозу несут другие ракеты.

Роман Свитан о том, почему не стоит бояться Орешника

"Для того же Киева большую опасность представляет не "Орешник". Почему? Потому что подлетное время больше, можно к нему приготовиться, по крайней мере. А именно для Киева опасность представляют Искандеры. Эти баллистические ракеты с дальностью до 500 км, но они как раз до Киева достают. Подлетное время 3-5 минут. Боевая часть полтонны", — рассказывает Свитан отметив, что такая боевая часть опаснее "Орешника".

Ранее "Телеграф" публиковал мнение другого военного эксперта о том, грозит ли Киеву ракетная атака 9 мая. Он предлагает готовиться к следующему дню.