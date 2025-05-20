В Киев приехал принц Норвегии: есть ли у него украинские корни и что известно о будущем короле

Норвегия с начала вторжения поддерживает Украину

В Киев прибыл кронпринц Норвегии Хокон. Визит сопровождается также норвежским министром энергетики.

Это первый приезд члена королевской семьи Норвегии в Украину почти за 20 лет. Программа визита предусматривает встречи с представителями украинских властей и норвежскими партнерами, а также посещение проектов, поддерживаемых Норвегией. Об этом пишет норвежское издание NRK.

Известно, что Хокон уже посетил Мощун на Киевщине, где в марте 2022 года россияне убили много людей.

Хокон принадлежит к династии Шлезвиг-Хольштейн-Зондербург-Глюксбург. Несмотря на то, что исторически в династиях норвежских правителей были украинцы (Харальд III Суровый, или Харальд Смелый, король Норвегии 1046-1066, был женат на Елизавете Ярославне, дочери Ярослава Мудрого, князя Киевского) эта королевская династия не имеет связи с Украиной и происходит из немецкого герцогства Шлезвиг-Гольштейн.

Глюксбурги являются ветвью Ольденбургской династии, ныне правящей Данией с 1863 года и Норвегией с 1905 года. Также представители этой династии правили Грецией с 1863 по 1924 и с 1935 по 1973 годы. Кронпринц Хокон является сыном нынешнего короля Норвегии и после восшествия на престол будет носить титул короля Хокона VIII.

Норвежская монархия на стороне Украины

Представители королевского дома Норвегии не раз демонстрировали свою поддержку Украине с начала полномасштабной войны. Норвежская монаршая семья оказывает как дипломатическую, так и реальную помощь нашему государству в противостоянии российской агрессии.

В декабре 2023 года состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с королем Норвегии Гаральдом V. Во время аудиенции украинский лидер выразил благодарность за убежище украинских беженцев в Норвегии и пятилетнюю программу помощи Украине, введенную в феврале 2023 года, охватывающую гуманитарную армию.

В марте 2025 года президент Зеленский получил аудиенцию у кронпринца-регента Хокона и кронпринцессы Мэтте-Марит. Встреча была посвящена укреплению культурных связей между нашими странами и поддержке гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Ранее Телеграф писал, что Норвегия так сильно поддерживает Украину по трем причинам. Страна объявила о программе поддержки Украины до 2030 года.