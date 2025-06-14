В России есть река "Пьяна" – и назвали ее так не случайно. Эта история вас удивит и насмешит

Пьяна — река, петляющая через карстовые пустоты и страницы летописей, сменив название из-за одного случая

Природа имеет свою логику. Но не всегда — одна из самых извилистых рек в мире течет в России и имеет очень характерное название Пьяна. Назвали так не только потому, что она течет очень неровно, но и из-за исторических фактов.

Река не может идти прямо

Пьяна течет в Нижегородской области. Между ее истоком и устьем всего до 60 км, одна длина реки — 436 км. Она постоянно "забывает" куда течь и поворачивает абы как. Геологи объясняют это карстовыми породами, которые проседая каждый раз меняют ее течение. Однако название реки — еще, возможно, меткая метафора летописца.

Извилистая река Пьяна

Как русское пьянство дало название реке

1377 год. Русское войско остановилось у реки на отдых. Пока считали, что Орда далеко — "прошлись" по селам вокруг, собрали алкоголь и еду и устроили развлечения: пили, ели, охотились. Ни один воевода, когда вскоре пришли татары, не сумел организовать оборону и армия бежала за реку. Она хоть и неширокая, но достаточно бурная. А что пьяным надо — утонуло немало, включая князя.

Бегство русского войска в 1377

Так откуда же название – Пьяна

В летописи, описывающей эти события, в начале реку называли Пианой, вероятно от финно-венгерского "пиен" — маленький. Но даже в летописи автор иронизирует, говоря, что за "за Пьяной — пьяные". Далее используется именно форма "Пьяна". Другая версия — реку так назвали из-за извилистости и неустойчивости русла.

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